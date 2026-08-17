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ราคาปัจจุบัน Strata Senior NUSD วันนี้ คือ 1.039 USD มูลค่าตลาด SRNUSD เท่ากับ 1,399,990 USD ติดตามการอัปเดตราคา SRNUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Strata Senior NUSD วันนี้ คือ 1.039 USD มูลค่าตลาด SRNUSD เท่ากับ 1,399,990 USD ติดตามการอัปเดตราคา SRNUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Strata Senior NUSD ราคา (SRNUSD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SRNUSD เป็น USD

$1.039
$1.039$1.039
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Strata Senior NUSD (SRNUSD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:40:18 (UTC+8)

ราคา Strata Senior NUSD วันนี้

ราคาปัจจุบัน Strata Senior NUSD (SRNUSD) วันนี้ $ 1.039, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SRNUSD เป็น USD คือ $ 1.039 ต่อ SRNUSD.

Strata Senior NUSD มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,399,990 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.35M SRNUSD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SRNUSD เทรดระหว่าง $ 1.039 (ต่ำ) กับ $ 1.039 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.039 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.004

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SRNUSD เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.08% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 0.00.

Strata Senior NUSD (SRNUSD) ข้อมูลการตลาด

$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M

1.35M
1.35M 1.35M

1,347,230.397195722
1,347,230.397195722 1,347,230.397195722

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Strata Senior NUSD คือ $ 1.40M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 0.00 อุปทานหมุนเวียนของ SRNUSD คือ 1.35M โดยมีอุปทานรวมที่ 1347230.397195722 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.40M

ประวัติราคา Strata Senior NUSD USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.039
$ 1.039$ 1.039
ต่ำสุด 24h
$ 1.039
$ 1.039$ 1.039
สูงสุด 24h

$ 1.039
$ 1.039$ 1.039

$ 1.039
$ 1.039$ 1.039

$ 1.039
$ 1.039$ 1.039

$ 1.004
$ 1.004$ 1.004

--

+0.01%

+0.08%

+0.08%

ประวัติราคา Strata Senior NUSD (SRNUSD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Strata Senior NUSD เป็น USD เท่ากับ $ +0.00012087
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Strata Senior NUSD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0303677881
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Strata Senior NUSD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0067440451
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Strata Senior NUSD เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001613950739338

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00012087+0.01%
30 วัน$ +0.0303677881+2.92%
60 วัน$ +0.0067440451+0.65%
90 วัน$ -0.0001613950739338-0.00%

การคาดการณ์ราคา Strata Senior NUSD

การคาดการณ์ราคา Strata Senior NUSD (SRNUSD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SRNUSD ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Strata Senior NUSD (SRNUSD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Strata Senior NUSD อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Strata Senior NUSD จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SRNUSD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Strata Senior NUSD

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Strata Senior NUSD (SRNUSD) ทรัพยากร

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemStrata EcosystemSynthetic Asset

เกี่ยวกับ Strata Senior NUSD

ราคาตลาดปัจจุบันของ Strata Senior NUSD คือเท่าไร?

Strata Senior NUSD มีมูลค่าอยู่ที่ ฿33.55529066316516000 โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของอุปสงค์และอุปทานในตลาดคริปโตทั่วโลก

SRNUSD มีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าไร?

มีผู้ถือครองบนเครือข่าย -- คน ซึ่งแสดงถึงการกระจายตัวและการยอมรับจากชุมชนของ SRNUSD การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองมักถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นในเครือข่าย หรือความสนใจระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

Strata Senior NUSD มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหนบนบล็อกเชนของตัวเอง?

ในฐานะโทเค็นบน -- ความเคลื่อนไหวจะได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ของกระเป๋าเงิน ค่าธรรมเนียมเครือข่าย พฤติกรรมการ staking และการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ หากความเคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้น อาจสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น หรือการพัฒนาของระบบนิเวศใหม่ๆ

ปริมาณการหมุนเวียนรวมของ SRNUSD คือเท่าไร?

ปริมาณการหมุนเวียนอยู่ที่ 1347230.397195722 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหายากและการประเมินมูลค่าของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียนอาจเกิดจากการปล่อยเหรียญ การเผาเหรียญ หรือตารางการปลดล็อก

ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของ Strata Senior NUSD คือเท่าไร?

Strata Senior NUSD มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการซื้อขายและความลึกของสภาพคล่องของสินทรัพย์นี้

SRNUSD มีผลงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวดหมู่ Synthetic Asset,Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens,Strata Ecosystem อย่างไร?

เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่ม Synthetic Asset,Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens,Strata Ecosystem โมเมนตัมของ SRNUSD จะได้รับอิทธิพลจากทั้งความรู้สึกของตลาด การยอมรับจากนักลงทุน และตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Strata Senior NUSD

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:40:18 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Strata Senior NUSD (SRNUSD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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