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ราคาปัจจุบัน Staked TRX วันนี้ คือ 0.420813 USD มูลค่าตลาด STRX เท่ากับ 3,136,412,354 USD ติดตามการอัปเดตราคา STRX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Staked TRX วันนี้ คือ 0.420813 USD มูลค่าตลาด STRX เท่ากับ 3,136,412,354 USD ติดตามการอัปเดตราคา STRX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Staked TRX ราคา (STRX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 STRX เป็น USD

$0.422077
$0.422077$0.422077
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Staked TRX (STRX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:30:25 (UTC+8)

ราคา Staked TRX วันนี้

ราคาปัจจุบัน Staked TRX (STRX) วันนี้ $ 0.420813, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.06% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน STRX เป็น USD คือ $ 0.420813 ต่อ STRX.

Staked TRX มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 3,136,412,354 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 343.64M STRX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา STRX เทรดระหว่าง $ 0.410086 (ต่ำ) กับ $ 0.422859 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.560826 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.066254

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น STRX เคลื่อนไหว -0.10% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.12% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 527.45K.

Staked TRX (STRX) ข้อมูลการตลาด

$ 3.14B
$ 3.14B$ 3.14B

$ 527.45K
$ 527.45K$ 527.45K

$ 3.14B
$ 3.14B$ 3.14B

343.64M
343.64M 343.64M

7,453,223,879.827369
7,453,223,879.827369 7,453,223,879.827369

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Staked TRX คือ $ 3.14B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 527.45K อุปทานหมุนเวียนของ STRX คือ 343.64M โดยมีอุปทานรวมที่ 7453223879.827369 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.14B

ประวัติราคา Staked TRX USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.410086
$ 0.410086$ 0.410086
ต่ำสุด 24h
$ 0.422859
$ 0.422859$ 0.422859
สูงสุด 24h

$ 0.410086
$ 0.410086$ 0.410086

$ 0.422859
$ 0.422859$ 0.422859

$ 0.560826
$ 0.560826$ 0.560826

$ 0.066254
$ 0.066254$ 0.066254

-0.10%

-0.05%

-2.12%

-2.12%

ประวัติราคา Staked TRX (STRX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Staked TRX เป็น USD เท่ากับ $ -0.000235568423782306
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Staked TRX เป็น USD เท่ากับ $ +0.0035267916
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Staked TRX เป็น USD เท่ากับ $ +0.0009578124
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Staked TRX เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000149586751581

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000235568423782306-0.05%
30 วัน$ +0.0035267916+0.84%
60 วัน$ +0.0009578124+0.23%
90 วัน$ -0.0000149586751581-0.00%

การคาดการณ์ราคา Staked TRX

การคาดการณ์ราคา Staked TRX (STRX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ STRX ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Staked TRX (STRX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Staked TRX อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Staked TRX จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา STRX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Staked TRX

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เกี่ยวกับ Staked TRX

ราคาปัจจุบันของ Staked TRX คือเท่าไร?

Staked TRX (STRX) ซื้อขายอยู่ที่ ฿13.59047404219299372000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ -0.05% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ

Staked TRX มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?

ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Liquid Staking Tokens,Tron Ecosystem,Liquid Staking STRX มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้

วันนี้ STRX ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา STRX มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ Staked TRX มีเท่าไร?

วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 343642730.0 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ STRX คือเท่าไร?

ปัจจุบัน Staked TRX ครองอันดับตลาดที่ #-- ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿101292808641.01257032376000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Staked TRX มีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ -0.05% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --

Staked TRX เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?

ในกลุ่ม Liquid Staking Tokens,Tron Ecosystem,Liquid Staking STRX แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Staked TRX

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:30:25 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Staked TRX (STRX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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