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ราคาปัจจุบัน Savings USDD วันนี้ คือ 1.061 USD มูลค่าตลาด SUSDD เท่ากับ 247,926,999 USD ติดตามการอัปเดตราคา SUSDD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Savings USDD วันนี้ คือ 1.061 USD มูลค่าตลาด SUSDD เท่ากับ 247,926,999 USD ติดตามการอัปเดตราคา SUSDD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Savings USDD ราคา (SUSDD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SUSDD เป็น USD

$1.061
$1.061$1.061
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Savings USDD (SUSDD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:48:14 (UTC+8)

ราคา Savings USDD วันนี้

ราคาปัจจุบัน Savings USDD (SUSDD) วันนี้ $ 1.061, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SUSDD เป็น USD คือ $ 1.061 ต่อ SUSDD.

Savings USDD มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 247,926,999 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 234.97M SUSDD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SUSDD เทรดระหว่าง $ 1.061 (ต่ำ) กับ $ 1.061 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.062 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.637557

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SUSDD เคลื่อนไหว +0.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.25% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 232.64.

Savings USDD (SUSDD) ข้อมูลการตลาด

$ 247.93M
$ 247.93M$ 247.93M

$ 232.64
$ 232.64$ 232.64

$ 249.29M
$ 249.29M$ 249.29M

234.97M
234.97M 234.97M

234,968,855.5281351
234,968,855.5281351 234,968,855.5281351

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Savings USDD คือ $ 247.93M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 232.64 อุปทานหมุนเวียนของ SUSDD คือ 234.97M โดยมีอุปทานรวมที่ 234968855.5281351 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 249.29M

ประวัติราคา Savings USDD USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.061
$ 1.061$ 1.061
ต่ำสุด 24h
$ 1.061
$ 1.061$ 1.061
สูงสุด 24h

$ 1.061
$ 1.061$ 1.061

$ 1.061
$ 1.061$ 1.061

$ 1.062
$ 1.062$ 1.062

$ 0.637557
$ 0.637557$ 0.637557

+0.01%

+0.01%

+0.25%

+0.25%

ประวัติราคา Savings USDD (SUSDD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Savings USDD เป็น USD เท่ากับ $ +0.00013911
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Savings USDD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0027479900
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Savings USDD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0052611807
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Savings USDD เป็น USD เท่ากับ $ +0.000039449989838

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00013911+0.01%
30 วัน$ +0.0027479900+0.26%
60 วัน$ +0.0052611807+0.50%
90 วัน$ +0.000039449989838+0.00%

การคาดการณ์ราคา Savings USDD

การคาดการณ์ราคา Savings USDD (SUSDD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SUSDD ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Savings USDD (SUSDD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Savings USDD อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Savings USDD จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SUSDD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Savings USDD

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เกี่ยวกับ Savings USDD

ราคาปัจจุบันของ Savings USDD คือเท่าไร?

Savings USDD (SUSDD) ซื้อขายอยู่ที่ ฿34.26442521265540000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ

Savings USDD มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?

ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens SUSDD มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้

วันนี้ SUSDD ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SUSDD มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ Savings USDD มีเท่าไร?

วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 234968855.5281351 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ SUSDD คือเท่าไร?

ปัจจุบัน Savings USDD ครองอันดับตลาดที่ #-- ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿8006669288.81582482860000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Savings USDD มีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --

Savings USDD เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?

ในกลุ่ม BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens SUSDD แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Savings USDD

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:48:14 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Savings USDD (SUSDD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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