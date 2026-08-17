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ราคาปัจจุบัน ROAI Scalper วันนี้ คือ 0.0099879 USD มูลค่าตลาด ROAI เท่ากับ 948,850 USD ติดตามการอัปเดตราคา ROAI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน ROAI Scalper วันนี้ คือ 0.0099879 USD มูลค่าตลาด ROAI เท่ากับ 948,850 USD ติดตามการอัปเดตราคา ROAI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ROAI Scalper ราคา (ROAI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ROAI เป็น USD

$0.0099879
$0.0099879$0.0099879
-0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
ROAI Scalper (ROAI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:32:39 (UTC+8)

ราคา ROAI Scalper วันนี้

ราคาปัจจุบัน ROAI Scalper (ROAI) วันนี้ $ 0.0099879, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.35% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ROAI เป็น USD คือ $ 0.0099879 ต่อ ROAI.

ROAI Scalper มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 948,850 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 95.00M ROAI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ROAI เทรดระหว่าง $ 0.00983308 (ต่ำ) กับ $ 0.01012203 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.01432581 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.0026674

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ROAI เคลื่อนไหว +0.44% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -8.87% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 1.06K.

ROAI Scalper (ROAI) ข้อมูลการตลาด

$ 948.85K
$ 948.85K$ 948.85K

$ 1.06K
$ 1.06K$ 1.06K

$ 998.79K
$ 998.79K$ 998.79K

95.00M
95.00M 95.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ROAI Scalper คือ $ 948.85K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.06K อุปทานหมุนเวียนของ ROAI คือ 95.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 998.79K

ประวัติราคา ROAI Scalper USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00983308
$ 0.00983308$ 0.00983308
ต่ำสุด 24h
$ 0.01012203
$ 0.01012203$ 0.01012203
สูงสุด 24h

$ 0.00983308
$ 0.00983308$ 0.00983308

$ 0.01012203
$ 0.01012203$ 0.01012203

$ 0.01432581
$ 0.01432581$ 0.01432581

$ 0.0026674
$ 0.0026674$ 0.0026674

+0.44%

-1.35%

-8.87%

-8.87%

ประวัติราคา ROAI Scalper (ROAI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา ROAI Scalper เป็น USD เท่ากับ $ -0.000136908432255648
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ROAI Scalper เป็น USD เท่ากับ $ +0.0028953244
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ROAI Scalper เป็น USD เท่ากับ $ +0.0151134985
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ROAI Scalper เป็น USD เท่ากับ $ +0.00000003614817536

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000136908432255648-1.35%
30 วัน$ +0.0028953244+28.99%
60 วัน$ +0.0151134985+151.32%
90 วัน$ +0.00000003614817536+0.00%

การคาดการณ์ราคา ROAI Scalper

การคาดการณ์ราคา ROAI Scalper (ROAI) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ROAI ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา ROAI Scalper (ROAI) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ ROAI Scalper อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา ROAI Scalper จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ROAI ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา ROAI Scalper

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ROAI Scalper (ROAI) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemTrading Bots

เกี่ยวกับ ROAI Scalper

ราคาปัจจุบันของ ROAI Scalper คือเท่าไร?

ROAI Scalper มีราคาอยู่ที่ ฿0.322553866712046060000 โดยเปลี่ยนแปลง -1.35% ในวันนี้

ชุมชนของ ROAI เติบโตเร็วแค่ไหน?

ปัจจุบันมีผู้ถือครองจำนวน -- คน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองนี้มักบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้น ชุมชนที่ขยายตัว และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น

ความต้องการส่งผลต่อราคาของ ROAI Scalper อย่างไร?

ความต้องการได้รับอิทธิพลจากกรณีการใช้งาน สภาพตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และบทบาทของมันในภาค Ethereum Ecosystem,Trading Bots การมีความต้องการสูงขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายของ ROAI ในวันนี้เป็นเท่าไร?

มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและสภาพคล่องของตลาดที่ดี

ROAI เทียบกับประสิทธิภาพในอดีตอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของมันคือ ฿0.4626443405803118340000 และระดับต่ำสุดตลอดกาล (ATL) คือ ฿0.086142250529912360000 ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับรอบการดำเนินงานในอดีต

มีโทเค็นจำนวนเท่าไรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ?

มีโทเค็นจำนวน 95000000.0 ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน ขนาดมาร์เก็ตแคป และการประเมินมูลค่าในระยะยาว

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ROAI Scalper

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:32:39 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ROAI Scalper (ROAI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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