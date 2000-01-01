ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น บอตเทรด ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม บอตเทรด เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Altcoinist Token
Altcoinist Token
ALTT
$ 0.01236755
+0.22%
+0.05%
+24.86%
$ 3.03M
$ 15.24K
2
CRONUS
CRONUS
CRONUS
$ 0.00108447
+0.57%
-0.00%
+2.73%
$ 1.08M
$ 289.80
3
Milk Money
Milk Money
MM
$ 0.00106596
+0.08%
+0.00%
+0.16%
$ 1.07M
$ 41.16K
4
ROAI Scalper
ROAI Scalper
ROAI
$ 0.00992228
+0.09%
--
-6.53%
$ 942.55K
$ 1.32K
5
uTrade
uTrade
UTT
$ 0.217211
+3.06%
+0.02%
-2.44%
$ 919.59K
$ 159.21K
6
Polycule
Polycule
PCULE
$ 0.00084155
-4.20%
-0.50%
-39.43%
$ 841.55K
$ 125.93K
7
Surge
Surge
SURGE
$ 0.0333056
+0.09%
+0.07%
+23.32%
$ 832.71K
$ 10.39K
8
Arqen
Arqen
ARQ
$ 0.00796325
+1.98%
-0.02%
+2.95%
$ 652.14K
$ 57.08K
9
Panther AI
Panther AI
PAI
$ 0.00394563
0.00%
-0.12%
-11.15%
$ 563.55K
$ 101.02
10
Trillions
Trillions
TRILLIONS
$ 0.00039378
-3.71%
-0.02%
-0.47%
$ 393.77K
$ 2.77K
11
Infinity Rocket
Infinity Rocket
IRT
$ 0.00239589
-0.01%
-0.01%
+1.07%
$ 350.20K
$ 15.30K
12
Vtrading
Vtrading
VTRADING
$ 0.00034002
+19.86%
-0.10%
+65.91%
$ 340.02K
$ 1.21K
13
BlockMind
BlockMind
BMIND
$ 2.17E-6
0.00%
+0.60%
0.00%
$ 217.50K
--
14
okbet
okbet
OK
$ 6.235E-5
-0.05%
+3.40%
+2.75%
$ 62.34K
--
15
Onchain AI
Onchain AI
OCAI
$ 0.00058967
0.00%
--
+1.28%
$ 58.97K
$ 8.98
16
DeVoid
DeVoid
DVD
$ 4.188E-5
0.00%
-5.60%
0.00%
$ 20.94K
--
17
Dungeon Labs
Dungeon Labs
DLABS
$ 1.49783E-7
0.00%
-0.10%
-10.76%
$ 14.98K
--
18
Flipr
Flipr
FLIPR
$ 1.879E-5
0.00%
-1.30%
-1.31%
$ 13.15K
--
19
Zereus AI
Zereus AI
ZEREUS
$ 1.299E-5
0.00%
-1.20%
0.00%
$ 12.99K
--
20
Hyperbot
Hyperbot
BOT
$ 8.655E-5
0.00%
-13.90%
-18.32%
$ 10.89K
--
21
AntFun
AntFun
ANTFUN
$ 0.041808
-0.16%
-0.89%
-2.68%
--
$ 114.23M
22
Tradoor
Tradoor
TRADOOR
$ 0.6595
+0.92%
+3.23%
+14.97%
--
$ 111.60K
23
AIXDROP
AIXDROP
AIXDROP
$ 0.00018487
+0.22%
+0.07%
+0.37%
--
$ 1.51B
24
VaporFund
VaporFund
VPR
$ 0.0005041
-0.48%
+0.36%
-6.66%
--
$ 164.25M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น บอตเทรด คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น บอตเทรด เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 24 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $11.43M
โทเค็น บอตเทรด ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น บอตเทรด ที่ติดตามบน MEXC นั้น OK แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 3.40% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น บอตเทรด กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 24 บอตเทรด ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น บอตเทรด ยอดนิยม รวมถึง ALTT, CRONUS, MM. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ บอตเทรด คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น บอตเทรด ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $11.43M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม บอตเทรด นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง