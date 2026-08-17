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ราคาปัจจุบัน Panther AI วันนี้ คือ 0.00402528 USD มูลค่าตลาด PAI เท่ากับ 574,975 USD ติดตามการอัปเดตราคา PAI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Panther AI วันนี้ คือ 0.00402528 USD มูลค่าตลาด PAI เท่ากับ 574,975 USD ติดตามการอัปเดตราคา PAI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Panther AI ราคา (PAI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 PAI เป็น USD

$0.00401944
$0.00401944$0.00401944
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Panther AI (PAI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:33:00 (UTC+8)

ราคา Panther AI วันนี้

ราคาปัจจุบัน Panther AI (PAI) วันนี้ $ 0.00402528, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 10.28% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PAI เป็น USD คือ $ 0.00402528 ต่อ PAI.

Panther AI มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 574,975 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 278.87M PAI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PAI เทรดระหว่าง $ 0.00368384 (ต่ำ) กับ $ 0.00448726 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.174693 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00364663

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PAI เคลื่อนไหว +9.26% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -10.67% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 131.78.

Panther AI (PAI) ข้อมูลการตลาด

$ 574.98K
$ 574.98K$ 574.98K

$ 131.78
$ 131.78$ 131.78

$ 1.91M
$ 1.91M$ 1.91M

278.87M
278.87M 278.87M

475,000,004.0
475,000,004.0 475,000,004.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Panther AI คือ $ 574.98K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 131.78 อุปทานหมุนเวียนของ PAI คือ 278.87M โดยมีอุปทานรวมที่ 475000004.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.91M

ประวัติราคา Panther AI USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00368384
$ 0.00368384$ 0.00368384
ต่ำสุด 24h
$ 0.00448726
$ 0.00448726$ 0.00448726
สูงสุด 24h

$ 0.00368384
$ 0.00368384$ 0.00368384

$ 0.00448726
$ 0.00448726$ 0.00448726

$ 0.174693
$ 0.174693$ 0.174693

$ 0.00364663
$ 0.00364663$ 0.00364663

+9.26%

-10.28%

-10.67%

-10.67%

ประวัติราคา Panther AI (PAI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Panther AI เป็น USD เท่ากับ $ -0.000461740773274542
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Panther AI เป็น USD เท่ากับ $ +0.0002901643
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Panther AI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0007534986
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Panther AI เป็น USD เท่ากับ $ -0.000000000718076969

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000461740773274542-10.28%
30 วัน$ +0.0002901643+7.21%
60 วัน$ -0.0007534986-18.71%
90 วัน$ -0.000000000718076969-0.00%

การคาดการณ์ราคา Panther AI

การคาดการณ์ราคา Panther AI (PAI) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ PAI ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Panther AI (PAI) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Panther AI อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Panther AI จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา PAI ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Panther AI

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

เกี่ยวกับ Panther AI

ตอนนี้ Panther AI กำลังซื้อขายอยู่ที่เท่าไร?

ราคาปัจจุบัน: ฿0.1299968586576581376000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -10.28% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

PAI กำลังดึงดูดความสนใจจากสถาบันหรือไม่?

สามารถสันนิษฐานถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันได้จากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น (฿--) สภาพคล่องที่เสถียร และผลการดำเนินราคาในระยะยาวที่ยืนหยัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่ม Artificial Intelligence (AI),BNB Chain Ecosystem,Trading Bots,Governance

ตลาด Panther AI มีสภาพคล่องมากแค่ไหน?

คะแนนสภาพคล่องที่ --/100 บ่งชี้ถึงความลึกของตลาดที่แข็งแกร่ง ทำให้คำสั่งซื้อขนาดใหญ่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านหลากหลายกระดานเทรด

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับ PAI?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียน 278872052.0 แนวโน้มของอุปทานมีผลต่อการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัฏจักรของการสะสมหรือกระจายตัวของสถาบัน

Panther AI เทียบกับจุดสูงสุดในอดีตอย่างไร?

จุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ ฿5.64172957644742056000 และจุดต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ที่ ฿0.1177683154182506296000 เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการประเมินความเสี่ยงของสถาบัน

วันนี้ Panther AI กำลังซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

มีปริมาณการซื้อขายรายวันอยู่ที่ ฿-- ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับสถาบันในการประเมินกลยุทธ์การเข้าลงทุน

-- ส่งผลต่อความสนใจของสถาบันอย่างไร?

ความเสถียร ความสามารถในการขยายตัว และระบบนิเวศของนักพัฒนาของ -- อาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีที่นักลงทุนรายใหญ่ประเมินความยั่งยืนในระยะยาวของ Panther AI

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Panther AI

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:33:00 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Panther AI (PAI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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