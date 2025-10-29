ราคาปัจจุบัน Nasdaq xStock วันนี้ คือ 633.62 USD ติดตามการอัปเดตราคา QQQX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา QQQX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Nasdaq xStock วันนี้ คือ 633.62 USD ติดตามการอัปเดตราคา QQQX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา QQQX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ QQQX

ข้อมูลราคา QQQX

เอกสารไวท์เปเปอร์ QQQX

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ QQQX

โทเคโนมิกส์ QQQX

การคาดการณ์ราคา QQQX

Nasdaq xStock โลโก้

Nasdaq xStock ราคา (QQQX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 QQQX เป็น USD

$633.62
$633.62$633.62
+0.90%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
Nasdaq xStock (QQQX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:26:27 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Nasdaq xStock (QQQX) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 626.77
$ 626.77$ 626.77
ต่ำสุด 24h
$ 645.64
$ 645.64$ 645.64
สูงสุด 24h

$ 626.77
$ 626.77$ 626.77

$ 645.64
$ 645.64$ 645.64

$ 2,014.76
$ 2,014.76$ 2,014.76

$ 543.74
$ 543.74$ 543.74

+0.04%

+0.98%

+3.46%

+3.46%

ราคาเรียลไทม์ Nasdaq xStock (QQQX) คือ $633.62 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดQQQX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 626.77 และราคาสูงสุด $ 645.64 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ QQQX คือ $ 2,014.76 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 543.74

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น QQQX มีการเปลี่ยนแปลง +0.04% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.98% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +3.46% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Nasdaq xStock (QQQX) ข้อมูลการตลาด

$ 6.52M
$ 6.52M$ 6.52M

--
----

$ 20.40M
$ 20.40M$ 20.40M

10.29K
10.29K 10.29K

32,199.9198262
32,199.9198262 32,199.9198262

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Nasdaq xStock คือ $ 6.52M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ QQQX คือ 10.29K โดยมีอุปทานรวมที่ 32199.9198262 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 20.40M

ประวัติราคา Nasdaq xStock (QQQX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Nasdaq xStock เป็น USD เท่ากับ $ +6.18
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nasdaq xStock เป็น USD เท่ากับ $ +39.3865161820
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nasdaq xStock เป็น USD เท่ากับ $ +70.5672731920
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nasdaq xStock เป็น USD เท่ากับ $ +67.4563013207515

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +6.18+0.98%
30 วัน$ +39.3865161820+6.22%
60 วัน$ +70.5672731920+11.14%
90 วัน$ +67.4563013207515+11.91%

อะไรคือ Nasdaq xStock (QQQX)

For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Nasdaq xStock (USD)

Nasdaq xStock (QQQX) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Nasdaq xStock (QQQX) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Nasdaq xStock

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Nasdaq xStock ตอนนี้!

QQQX เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Nasdaq xStock (QQQX)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Nasdaq xStock (QQQX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ QQQXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Nasdaq xStock (QQQX)

วันนี้ Nasdaq xStock (QQQX) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน QQQX เป็นUSD คือ 633.62 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน QQQX เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ QQQX เป็น USD คือ $ 633.62 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Nasdaq xStock คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ QQQX คือ $ 6.52M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ QQQX คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ QQQX คือ 10.29K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ QQQX คือเท่าใด?
QQQX ถึงราคา ATH ที่ 2,014.76 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ QQQX คือเท่าไร?
QQQX ถึงราคา ATL ที่ 543.74 USD
ปริมาณการเทรดของ QQQX คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ QQQX คือ -- USD
ปีนี้ QQQX จะสูงขึ้นอีกไหม?
QQQX อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา QQQX เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

