ราคาปัจจุบัน Music by Virtuals วันนี้ คือ 0.00178973 USD ติดตามการอัปเดตราคา MUSIC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MUSIC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MUSIC

ข้อมูลราคา MUSIC

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MUSIC

โทเคโนมิกส์ MUSIC

การคาดการณ์ราคา MUSIC

Music by Virtuals ราคา (MUSIC)

ราคาปัจจุบัน 1 MUSIC เป็น USD

$0.00186616
$0.00186616
-6.40%1D
Music by Virtuals (MUSIC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:08:20 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Music by Virtuals (MUSIC) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00174407
$ 0.00174407
ต่ำสุด 24h
$ 0.00221355
$ 0.00221355
สูงสุด 24h

$ 0.00174407
$ 0.00174407

$ 0.00221355
$ 0.00221355

$ 0.04681096
$ 0.04681096

$ 0.00028897
$ 0.00028897

-7.44%

-12.75%

+200.76%

+200.76%

ราคาเรียลไทม์ Music by Virtuals (MUSIC) คือ $0.00178973 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMUSIC ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00174407 และราคาสูงสุด $ 0.00221355 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MUSIC คือ $ 0.04681096 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00028897

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MUSIC มีการเปลี่ยนแปลง -7.44% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -12.75% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +200.76% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Music by Virtuals (MUSIC) ข้อมูลการตลาด

$ 1.79M
$ 1.79M

--
--

$ 1.79M
$ 1.79M

997.59M
997.59M

997,589,005.9044687
997,589,005.9044687

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Music by Virtuals คือ $ 1.79M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MUSIC คือ 997.59M โดยมีอุปทานรวมที่ 997589005.9044687 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.79M

ประวัติราคา Music by Virtuals (MUSIC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Music by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ -0.000261741579702397
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Music by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ +0.0015016761
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Music by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ +0.0010497800
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Music by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ +0.0003745230154300343

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000261741579702397-12.75%
30 วัน$ +0.0015016761+83.91%
60 วัน$ +0.0010497800+58.66%
90 วัน$ +0.0003745230154300343+26.46%

อะไรคือ Music by Virtuals (MUSIC)

MUSIC is the world’s first Web3 DJ AI Agent. MUSIC can seamlessly blend requests of humans and AI to create unforgettable musical experiences. Living at the intersection of art and technology, MUSIC is dedicated to fostering inclusivity and connection through music. Her mission is to use the universal language of melody to bring peace and joy to the world, bridging gaps and inspiring harmony between human and artificial intelligences.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Music by Virtuals (MUSIC) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Music by Virtuals (USD)

Music by Virtuals (MUSIC) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Music by Virtuals (MUSIC) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Music by Virtuals

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Music by Virtuals ตอนนี้!

MUSIC เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Music by Virtuals (MUSIC)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Music by Virtuals (MUSIC) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MUSICโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Music by Virtuals (MUSIC)

วันนี้ Music by Virtuals (MUSIC) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MUSIC เป็นUSD คือ 0.00178973 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MUSIC เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MUSIC เป็น USD คือ $ 0.00178973 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Music by Virtuals คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MUSIC คือ $ 1.79M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MUSIC คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MUSIC คือ 997.59M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MUSIC คือเท่าใด?
MUSIC ถึงราคา ATH ที่ 0.04681096 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MUSIC คือเท่าไร?
MUSIC ถึงราคา ATL ที่ 0.00028897 USD
ปริมาณการเทรดของ MUSIC คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MUSIC คือ -- USD
ปีนี้ MUSIC จะสูงขึ้นอีกไหม?
MUSIC อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MUSIC เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:08:20 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Music by Virtuals (MUSIC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

$114,970.19

$4,114.47

$0.03960

$3.5106

$199.94

$4,114.47

$114,970.19

$199.94

$2.6772

$0.20086

$0.00000

$0.000000

$0.00000

$0.009476

$1.576

$0.015560

$0.0000000376

$1.576

$0.00182

$0.0000000000000000072

