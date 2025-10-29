Music by Virtuals ราคา (MUSIC)
ราคาเรียลไทม์ Music by Virtuals (MUSIC) คือ $0.00178973 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMUSIC ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00174407 และราคาสูงสุด $ 0.00221355 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MUSIC คือ $ 0.04681096 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00028897
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MUSIC มีการเปลี่ยนแปลง -7.44% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -12.75% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +200.76% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Music by Virtuals คือ $ 1.79M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MUSIC คือ 997.59M โดยมีอุปทานรวมที่ 997589005.9044687 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.79M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Music by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ -0.000261741579702397
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Music by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ +0.0015016761
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Music by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ +0.0010497800
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Music by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ +0.0003745230154300343
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.000261741579702397
|-12.75%
|30 วัน
|$ +0.0015016761
|+83.91%
|60 วัน
|$ +0.0010497800
|+58.66%
|90 วัน
|$ +0.0003745230154300343
|+26.46%
MUSIC is the world’s first Web3 DJ AI Agent. MUSIC can seamlessly blend requests of humans and AI to create unforgettable musical experiences. Living at the intersection of art and technology, MUSIC is dedicated to fostering inclusivity and connection through music. Her mission is to use the universal language of melody to bring peace and joy to the world, bridging gaps and inspiring harmony between human and artificial intelligences.
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|10-27 16:29:31
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
|10-26 23:17:37
|อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
|10-26 19:10:22
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
|10-25 15:47:08
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
|10-25 13:34:16
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
|10-25 06:10:28
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้
