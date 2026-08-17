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ราคาปัจจุบัน Kalshi PreStocks วันนี้ คือ 732.86 USD มูลค่าตลาด KALSHI เท่ากับ 961,514 USD ติดตามการอัปเดตราคา KALSHI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Kalshi PreStocks วันนี้ คือ 732.86 USD มูลค่าตลาด KALSHI เท่ากับ 961,514 USD ติดตามการอัปเดตราคา KALSHI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Kalshi PreStocks ราคา (KALSHI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 KALSHI เป็น USD

$732.84
$732.84$732.84
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Kalshi PreStocks (KALSHI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:24:25 (UTC+8)

ราคา Kalshi PreStocks วันนี้

ราคาปัจจุบัน Kalshi PreStocks (KALSHI) วันนี้ $ 732.86, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน KALSHI เป็น USD คือ $ 732.86 ต่อ KALSHI.

Kalshi PreStocks มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 961,514 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.31K KALSHI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา KALSHI เทรดระหว่าง $ 732.8 (ต่ำ) กับ $ 812.07 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 828.76 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 350.97

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น KALSHI เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +16.08% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 112.97.

Kalshi PreStocks (KALSHI) ข้อมูลการตลาด

$ 961.51K
$ 961.51K$ 961.51K

$ 112.97
$ 112.97$ 112.97

$ 961.51K
$ 961.51K$ 961.51K

1.31K
1.31K 1.31K

1,311.997405906
1,311.997405906 1,311.997405906

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Kalshi PreStocks คือ $ 961.51K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 112.97 อุปทานหมุนเวียนของ KALSHI คือ 1.31K โดยมีอุปทานรวมที่ 1311.997405906 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 961.51K

ประวัติราคา Kalshi PreStocks USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 732.8
$ 732.8$ 732.8
ต่ำสุด 24h
$ 812.07
$ 812.07$ 812.07
สูงสุด 24h

$ 732.8
$ 732.8$ 732.8

$ 812.07
$ 812.07$ 812.07

$ 828.76
$ 828.76$ 828.76

$ 350.97
$ 350.97$ 350.97

--

+0.00%

+16.08%

+16.08%

ประวัติราคา Kalshi PreStocks (KALSHI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Kalshi PreStocks เป็น USD เท่ากับ $ +0.02752848
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kalshi PreStocks เป็น USD เท่ากับ $ +119.3178893180
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kalshi PreStocks เป็น USD เท่ากับ $ +385.2126155120
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kalshi PreStocks เป็น USD เท่ากับ $ +0.0021287124529

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.02752848+0.00%
30 วัน$ +119.3178893180+16.28%
60 วัน$ +385.2126155120+52.56%
90 วัน$ +0.0021287124529+0.00%

การคาดการณ์ราคา Kalshi PreStocks

การคาดการณ์ราคา Kalshi PreStocks (KALSHI) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ KALSHI ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Kalshi PreStocks (KALSHI) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Kalshi PreStocks อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Kalshi PreStocks จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา KALSHI ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Kalshi PreStocks

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Kalshi PreStocks (KALSHI) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

PreStocks EcosystemReal World Assets (RWA)Solana Ecosystem

เกี่ยวกับ Kalshi PreStocks

ราคาตลาดปัจจุบันของ KALSHI คือเท่าไร?

ขณะนี้มูลค่าอยู่ที่ ฿23667.3201332202040000 ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาที่ 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การอัปเดตราคาแสดงข้อมูลตลาดแบบรวมสด

Kalshi PreStocks มีสภาพคล่องมากแค่ไหนในตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆ?

ด้วยคะแนนสภาพคล่องที่ --/100 KALSHI แสดงให้เห็นถึงความลึกของตลาดที่เสถียรในแพลตฟอร์มซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายรายวันของ KALSHI เท่าไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นักเทรดได้แลกเปลี่ยน KALSHI มูลค่า ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงช่วยให้สเปรดแคบลงและทำให้การทำธุรกรรมราบรื่นยิ่งขึ้น

ช่วงราคาของ Kalshi PreStocks วันนี้เป็นเท่าไร?

ราคาซื้อขายอยู่ระหว่าง ฿23665.382465441920000 และ ฿26225.3645451847980000 ซึ่งสะท้อนช่วงความผันผวนของวันนี้

อะไรเป็นปัจจัยที่กำหนดความเข้าถึงและความนิยมของ KALSHI ในตลาดโลก?

ปัจจัยประกอบด้วยการจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน ความพร้อมใช้งานของคู่ซื้อขาย ความลึกของสภาพคล่อง และระดับการบูรณาการของ KALSHI เข้ากับระบบนิเวศของ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Kalshi PreStocks

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:24:25 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Kalshi PreStocks (KALSHI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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