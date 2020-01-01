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โทเค็น ระบบนิเวศ PreStocks ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ PreStocks เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Xai
Xai
XAI
$ 0.007423
+2.28%
+9.67%
+10.84%
$ 15.45M
$ 23.24M
2
Anthropic PreStocks
Anthropic PreStocks
ANTHROPIC
$ 831.47
-0.83%
+0.03%
-2.49%
$ 6.12M
$ 202.90K
3
OpenAI PreStocks
OpenAI PreStocks
OPENAI
$ 1,325.76
-3.02%
+0.03%
+8.09%
$ 1.86M
$ 753.81K
4
Anduril PreStocks
Anduril PreStocks
ANDURIL
$ 132.17
+0.87%
-0.01%
-1.94%
$ 1.35M
$ 11.73K
5
Kalshi PreStocks
Kalshi PreStocks
KALSHI
$ 732.86
0.00%
0.00%
-1.97%
$ 961.51K
$ 199.52
6
Polymarket PreStocks
Polymarket PreStocks
POLYMARKET
$ 143.67
-2.56%
-0.00%
-5.86%
$ 692.35K
$ 1.25K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ PreStocks คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ PreStocks เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 6 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $26.42M
โทเค็น ระบบนิเวศ PreStocks ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ PreStocks ที่ติดตามบน MEXC นั้น XAI แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 9.67% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ PreStocks กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 6 ระบบนิเวศ PreStocks ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ PreStocks ยอดนิยม รวมถึง XAI, ANTHROPIC, OPENAI. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ PreStocks คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ PreStocks ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $26.42M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ PreStocks นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง