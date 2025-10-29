ราคาปัจจุบัน Geez PNutz วันนี้ คือ 0.250557 USD ติดตามการอัปเดตราคา PNUTZ เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา PNUTZ ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Geez PNutz วันนี้ คือ 0.250557 USD ติดตามการอัปเดตราคา PNUTZ เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา PNUTZ ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PNUTZ

ข้อมูลราคา PNUTZ

เอกสารไวท์เปเปอร์ PNUTZ

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ PNUTZ

โทเคโนมิกส์ PNUTZ

การคาดการณ์ราคา PNUTZ

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Geez PNutz โลโก้

Geez PNutz ราคา (PNUTZ)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 PNUTZ เป็น USD

$0.250557
$0.250557$0.250557
-14.50%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Geez PNutz (PNUTZ) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:46:26 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Geez PNutz (PNUTZ) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.255174
$ 0.255174$ 0.255174
ต่ำสุด 24h
$ 0.299362
$ 0.299362$ 0.299362
สูงสุด 24h

$ 0.255174
$ 0.255174$ 0.255174

$ 0.299362
$ 0.299362$ 0.299362

$ 0.674176
$ 0.674176$ 0.674176

$ 0.129475
$ 0.129475$ 0.129475

-1.83%

-14.58%

-17.31%

-17.31%

ราคาเรียลไทม์ Geez PNutz (PNUTZ) คือ $0.250557 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดPNUTZ ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.255174 และราคาสูงสุด $ 0.299362 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ PNUTZ คือ $ 0.674176 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.129475

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น PNUTZ มีการเปลี่ยนแปลง -1.83% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -14.58% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -17.31% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Geez PNutz (PNUTZ) ข้อมูลการตลาด

$ 104.48K
$ 104.48K$ 104.48K

--
----

$ 104.48K
$ 104.48K$ 104.48K

417.00K
417.00K 417.00K

417,000.0
417,000.0 417,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Geez PNutz คือ $ 104.48K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ PNUTZ คือ 417.00K โดยมีอุปทานรวมที่ 417000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 104.48K

ประวัติราคา Geez PNutz (PNUTZ) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Geez PNutz เป็น USD เท่ากับ $ -0.0427701805206798
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Geez PNutz เป็น USD เท่ากับ $ -0.1109363918
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Geez PNutz เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Geez PNutz เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0427701805206798-14.58%
30 วัน$ -0.1109363918-44.27%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Geez PNutz (PNUTZ)

Geez PNutz (PNutz) is the native ETF-style token of the Geez ecosystem, launched on ApeChain. It introduces a trustless mechanism where Geez NFTs become instantly liquid, tradable, and composable within DeFi. Each NFT can be deposited into GeeBank’s vault to mint PNutz, ensuring that supply is strictly collateralized on a 1:1 basis. This creates a transparent bridge between non-fungible assets and fungible liquidity, unlocking new capital efficiency for Geez holders while retaining redemption rights for the underlying NFTs.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Geez PNutz (USD)

Geez PNutz (PNUTZ) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Geez PNutz (PNUTZ) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Geez PNutz

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Geez PNutz ตอนนี้!

PNUTZ เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Geez PNutz (PNUTZ)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Geez PNutz (PNUTZ) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ PNUTZโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Geez PNutz (PNUTZ)

วันนี้ Geez PNutz (PNUTZ) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน PNUTZ เป็นUSD คือ 0.250557 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน PNUTZ เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ PNUTZ เป็น USD คือ $ 0.250557 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Geez PNutz คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ PNUTZ คือ $ 104.48K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ PNUTZ คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ PNUTZ คือ 417.00K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ PNUTZ คือเท่าใด?
PNUTZ ถึงราคา ATH ที่ 0.674176 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ PNUTZ คือเท่าไร?
PNUTZ ถึงราคา ATL ที่ 0.129475 USD
ปริมาณการเทรดของ PNUTZ คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ PNUTZ คือ -- USD
ปีนี้ PNUTZ จะสูงขึ้นอีกไหม?
PNUTZ อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา PNUTZ เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:46:26 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Geez PNutz (PNUTZ)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$113,900.02
$113,900.02$113,900.02

-0.64%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,054.84
$4,054.84$4,054.84

-1.02%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03600
$0.03600$0.03600

-22.48%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.5588
$3.5588$3.5588

-7.74%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$196.49
$196.49$196.49

-1.21%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,054.84
$4,054.84$4,054.84

-1.02%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$113,900.02
$113,900.02$113,900.02

-0.64%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$196.49
$196.49$196.49

-1.21%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6263
$2.6263$2.6263

-0.36%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.19759
$0.19759$0.19759

-1.09%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.009480
$0.009480$0.009480

-5.20%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.541
$1.541$1.541

+105.46%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000370
$0.0000000370$0.0000000370

+330.23%

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0.010584
$0.010584$0.010584

+323.36%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.541
$1.541$1.541

+105.46%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00192
$0.00192$0.00192

+92.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000083
$0.0000000000000000083$0.0000000000000000083

+84.44%