Geez PNutz ราคา (PNUTZ)
-1.83%
-14.58%
-17.31%
-17.31%
ราคาเรียลไทม์ Geez PNutz (PNUTZ) คือ $0.250557 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดPNUTZ ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.255174 และราคาสูงสุด $ 0.299362 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ PNUTZ คือ $ 0.674176 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.129475
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น PNUTZ มีการเปลี่ยนแปลง -1.83% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -14.58% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -17.31% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Geez PNutz คือ $ 104.48K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ PNUTZ คือ 417.00K โดยมีอุปทานรวมที่ 417000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 104.48K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Geez PNutz เป็น USD เท่ากับ $ -0.0427701805206798
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Geez PNutz เป็น USD เท่ากับ $ -0.1109363918
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Geez PNutz เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Geez PNutz เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.0427701805206798
|-14.58%
|30 วัน
|$ -0.1109363918
|-44.27%
|60 วัน
|$ 0
|--
|90 วัน
|$ 0
|--
Geez PNutz (PNutz) is the native ETF-style token of the Geez ecosystem, launched on ApeChain. It introduces a trustless mechanism where Geez NFTs become instantly liquid, tradable, and composable within DeFi. Each NFT can be deposited into GeeBank’s vault to mint PNutz, ensuring that supply is strictly collateralized on a 1:1 basis. This creates a transparent bridge between non-fungible assets and fungible liquidity, unlocking new capital efficiency for Geez holders while retaining redemption rights for the underlying NFTs.
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Geez PNutz (PNUTZ) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ PNUTZโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
