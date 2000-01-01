Non-Fungible Tokens (NFTs) และของสะสมดิจิทัลเป็นสินทรัพย์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่สามารถแบ่งแยกได้ และได้รับการยืนยันบนบล็อกเชน กลุ่มนี้ประกอบด้วยโทเค็นยูทิลิตี้ที่ขับเคลื่อนตลาด NFT แพลตฟอร์มศิลปะดิจิทัล และระบบนิเวศทรัพย์สินทางปัญญา โทเค็นดั้งเดิมเหล่านี้มักถูกใช้สำหรับการกำกับดูแล การสเตก หรืออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมภายในเศรษฐกิจของครีเอเตอร์
การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม NFT นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง