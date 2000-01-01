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โทเค็น NFT & Collectible ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

Non-Fungible Tokens (NFTs) และของสะสมดิจิทัลเป็นสินทรัพย์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่สามารถแบ่งแยกได้ และได้รับการยืนยันบนบล็อกเชน กลุ่มนี้ประกอบด้วยโทเค็นยูทิลิตี้ที่ขับเคลื่อนตลาด NFT แพลตฟอร์มศิลปะดิจิทัล และระบบนิเวศทรัพย์สินทางปัญญา โทเค็นดั้งเดิมเหล่านี้มักถูกใช้สำหรับการกำกับดูแล การสเตก หรืออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมภายในเศรษฐกิจของครีเอเตอร์

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Render
Render
RENDER
$ 1.271
+0.16%
+0.39%
-1.55%
$ 659.84M
$ 102.21K
2
FET
FET
FET
$ 0.1242
-0.08%
-2.73%
-8.05%
$ 281.23M
$ 4.77M
3
AINFT
AINFT
NFT
$ 0.0000002862
+0.82%
+1.18%
+2.02%
$ 280.60M
$ 185.74B
4
Stacks
Stacks
STX
$ 0.1225
-0.16%
-0.57%
-6.70%
$ 222.29M
$ 457.92K
5
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1087
+0.09%
-1.00%
-2.95%
$ 217.40M
$ 517.91K
6
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002031
0.00%
-0.54%
-3.29%
$ 194.46M
$ 3.21B
7
ENS
ENS
ENS
$ 4.025
+0.15%
-0.96%
-4.28%
$ 162.69M
$ 13.59K
8
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8787
-0.18%
+0.48%
-3.81%
$ 152.16M
$ 67.99K
9
Chiliz
Chiliz
CHZ
$ 0.01242
-0.24%
-1.04%
-4.46%
$ 129.43M
$ 8.97M
10
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06365
-0.08%
-1.30%
-4.62%
$ 126.36M
$ 849.96K
11
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.124
-0.16%
+0.65%
-4.83%
$ 124.10M
$ 623.11K
12
$ 0.03976
-0.23%
-0.70%
-3.97%
$ 116.48M
$ 1.54M
13
Backpack
Backpack
BP
$ 0.3669
-0.03%
-1.27%
-3.68%
$ 91.52M
$ 190.23K
14
$ 0.1959
+0.15%
-0.20%
+1.76%
$ 90.70M
$ 290.45K
15
Gala
Gala
GALA
$ 0.001656
+0.06%
-0.72%
-7.70%
$ 80.42M
$ 104.50M
16
Audiera
Audiera
BEAT
$ 0.39434
+2.39%
+3.86%
-76.96%
$ 62.93M
$ 7.97M
17
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.000623
-0.26%
+0.84%
-6.26%
$ 62.28M
$ 98.76M
18
NEXPACE
NEXPACE
NXPC
$ 0.1943
-0.10%
-0.15%
-13.98%
$ 55.26M
$ 389.03K
19
SuperVerse
SuperVerse
SUPER
$ 0.086274
-0.14%
+0.01%
+0.34%
$ 55.23M
$ 2.24M
20
ECOMI
ECOMI
OMI
$ 0.0001886
-1.20%
-0.11%
+0.96%
$ 53.38M
$ 307.49M
21
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.03007
+0.03%
-1.89%
-1.89%
$ 50.15M
$ 1.82M
22
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.02387
-0.21%
-1.08%
-3.52%
$ 47.13M
$ 2.21M
23
XYO
XYO
XYO
$ 0.00295
-0.67%
-0.34%
-2.31%
$ 40.85M
$ 23.75M
24
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0.02888
-0.14%
-3.36%
+1.74%
$ 40.25M
$ 2.15M
25
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
$ 0.005134
-0.39%
-2.12%
-6.59%
$ 38.87M
$ 14.00M
26
RONIN
RONIN
RON
$ 0.04851
+0.25%
-2.49%
-5.54%
$ 37.55M
$ 1.82M
27
Blur
Blur
BLUR
$ 0.01319
-0.38%
-0.45%
-3.80%
$ 37.16M
$ 4.29M
28
ME
ME
ME
$ 0.06379
+0.17%
-4.00%
-4.40%
$ 34.45M
$ 870.86K
29
Fabric
Fabric
ROBO
$ 0.01495
+0.13%
+6.85%
+8.95%
$ 33.42M
$ 21.93M
30
Mocaverse
Mocaverse
MOCA
$ 0.007398
-0.20%
-1.50%
-1.60%
$ 31.34M
$ 7.49M
31
Memecoin
Memecoin
MEME
$ 0.0004745
0.00%
-2.25%
-7.72%
$ 30.14M
$ 114.18M
32
DEAPcoin
DEAPcoin
DEP
$ 0.0009864
+0.03%
-0.32%
-0.94%
$ 29.58M
$ 63.66M
33
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06084
+0.16%
0.00%
+1.52%
$ 27.77M
$ 890.95K
34
Undeads Games
Undeads Games
UDS
$ 0.2644
+0.95%
+0.34%
-9.22%
$ 26.38M
$ 76.92K
35
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.07825
+0.01%
-2.50%
+7.76%
$ 23.91M
$ 1.13M
36
Fake World Assets
Fake World Assets
FWA
$ 0.02403054
-0.81%
+0.22%
-1.49%
$ 23.83M
$ 2.36M
37
SwftCoin
SwftCoin
SWFTC
$ 0.00233
+0.22%
+1.88%
-2.96%
$ 23.29M
$ 24.16M
38
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 3.097
-0.64%
+2.76%
+3.69%
$ 22.72M
$ 28.61K
39
Zora
Zora
ZORA
$ 0.004911
-0.06%
-0.69%
-6.02%
$ 21.89M
$ 15.07M
40
BORA
BORA
BORA
$ 0.01889858
-0.89%
+0.00%
-2.72%
$ 21.79M
$ 118.19K
41
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.2957
-0.14%
-2.12%
-5.60%
$ 20.72M
$ 206.52K
42
GMT
GMT
GMT
$ 0.00627238
+0.26%
-0.01%
-8.75%
$ 19.52M
$ 5.07M
43
Smooth Love Potion
Smooth Love Potion
SLP
$ 0.0005289
0.00%
+0.25%
-2.41%
$ 19.25M
$ 103.61M
44
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.020258
-0.07%
-3.11%
-1.96%
$ 18.95M
$ 3.36M
45
Public Masterpiece
Public Masterpiece
PMT
$ 0.1008
-0.10%
+0.03%
-0.84%
$ 18.46M
$ 1.28M
46
CARV
CARV
CARV
$ 0.02971
+0.37%
-0.60%
-2.27%
$ 18.15M
$ 1.91M
47
Audius
Audius
AUDIO
$ 0.0119491
+0.07%
0.00%
-3.92%
$ 17.31M
$ 1.50M
48
WAX
WAX
WAXP
$ 0.003663
0.00%
-0.92%
-8.77%
$ 16.86M
$ 15.95M
49
Pixels
Pixels
PIXEL
$ 0.004866
+1.80%
+0.19%
+7.67%
$ 16.48M
$ 25.01M
50
Tensor
Tensor
TNSR
$ 0.03229
0.00%
-0.43%
+1.38%
$ 15.73M
$ 2.00M

คำถามที่พบบ่อย

Non-Fungible Token (NFT) คืออะไรในโลกของสินทรัพย์ดิจิทัล
Non-Fungible Token (NFT) คือสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่สามารถแบ่งแยกได้ และได้รับการยืนยันบนบล็อกเชน แตกต่างจาก Bitcoin ที่เหรียญทุกเหรียญมีลักษณะเหมือนกัน แต่ NFT แต่ละชิ้นจะมีลายเซ็นทางคริปโตกราฟีที่แตกต่างกัน ซึ่งแสดงถึงความเป็นเจ้าของเฉพาะของสินทรัพย์ดิจิทัลหรือสินทรัพย์ทางกายภาพ
โทเค็นของแพลตฟอร์ม NFT Marketplace สร้างมูลค่าพื้นฐานจากอะไร
โทเค็นของแพลตฟอร์ม NFT Marketplace สร้างมูลค่าโดยทำหน้าที่เป็นสกุลเงินหลักในการซื้อขายงานศิลปะดิจิทัล มอบสิทธิ์ในการกำกับดูแลให้ผู้ถือโทเค็น และให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายภายในแพลตฟอร์ม
ความแตกต่างระหว่างคริปโตแบบทดแทนกันได้กับของสะสม NFT คืออะไร
คริปโตแบบทดแทนกันได้ เช่น ETH หรือ USDT สามารถแลกเปลี่ยนกันได้โดยตรง และมีมูลค่าเท่ากันทุกหน่วย ของสะสม NFT เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยแต่ละชิ้นมีความหายาก รูปลักษณ์ และมูลค่าตลาดที่แตกต่างกัน
เหตุใดสัญญาอัจฉริยะจึงมีความสำคัญต่อการสร้างงานศิลปะดิจิทัลแบบ NFT
สัญญาอัจฉริยะช่วยทำให้กระบวนการสร้าง NFT (minting) เป็นไปโดยอัตโนมัติ บันทึกที่มาของทรัพย์สิน (ประวัติการเป็นเจ้าของ) อย่างไม่สามารถโต้แย้งได้ และสามารถตั้งค่าให้จ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้ผู้สร้าง NFT เดิมโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการขายต่อในตลาดรอง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม NFT นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง