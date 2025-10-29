ราคาปัจจุบัน Fyni AI by Virtuals วันนี้ คือ 0.00119917 USD ติดตามการอัปเดตราคา FYNI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา FYNI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Fyni AI by Virtuals วันนี้ คือ 0.00119917 USD ติดตามการอัปเดตราคา FYNI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา FYNI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Fyni AI by Virtuals โลโก้

Fyni AI by Virtuals ราคา (FYNI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 FYNI เป็น USD

$0.00119917
+3.40%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Fyni AI by Virtuals (FYNI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:59:16 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Fyni AI by Virtuals (FYNI) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00110343
ต่ำสุด 24h
$ 0.00132089
สูงสุด 24h

$ 0.00110343
$ 0.00132089
$ 0.00465516
$ 0
-0.48%

+3.48%

+37.53%

+37.53%

ราคาเรียลไทม์ Fyni AI by Virtuals (FYNI) คือ $0.00119917 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดFYNI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00110343 และราคาสูงสุด $ 0.00132089 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ FYNI คือ $ 0.00465516 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น FYNI มีการเปลี่ยนแปลง -0.48% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +3.48% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +37.53% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Fyni AI by Virtuals (FYNI) ข้อมูลการตลาด

$ 1.20M
--
$ 1.20M
1.00B
1,000,000,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Fyni AI by Virtuals คือ $ 1.20M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ FYNI คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.20M

ประวัติราคา Fyni AI by Virtuals (FYNI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Fyni AI by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Fyni AI by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003356340
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Fyni AI by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Fyni AI by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+3.48%
30 วัน$ -0.0003356340-27.98%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Fyni AI by Virtuals (FYNI)

Meet Fyni — the first-ever Hyper Personalized Financial AI Agent with a complete view of user portfolios across CeFi and DeFi

Powered by KryptosConnect, Fyni taps into 5000+ integrations spanning exchanges, wallets, and on/off-chain protocols, giving it the richest financial context of any AI agent

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Fyni AI by Virtuals (FYNI) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Fyni AI by Virtuals (USD)

Fyni AI by Virtuals (FYNI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Fyni AI by Virtuals (FYNI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Fyni AI by Virtuals

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Fyni AI by Virtuals ตอนนี้!

FYNI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Fyni AI by Virtuals (FYNI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Fyni AI by Virtuals (FYNI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ FYNIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Fyni AI by Virtuals (FYNI)

วันนี้ Fyni AI by Virtuals (FYNI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน FYNI เป็นUSD คือ 0.00119917 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน FYNI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ FYNI เป็น USD คือ $ 0.00119917 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Fyni AI by Virtuals คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ FYNI คือ $ 1.20M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ FYNI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ FYNI คือ 1.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ FYNI คือเท่าใด?
FYNI ถึงราคา ATH ที่ 0.00465516 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ FYNI คือเท่าไร?
FYNI ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ FYNI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ FYNI คือ -- USD
ปีนี้ FYNI จะสูงขึ้นอีกไหม?
FYNI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา FYNI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:59:16 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Fyni AI by Virtuals (FYNI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

