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ราคาปัจจุบัน ERIS Arbitrage LUNA วันนี้ คือ 0.125148 USD มูลค่าตลาด ARBLUNA เท่ากับ 171,439 USD ติดตามการอัปเดตราคา ARBLUNA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน ERIS Arbitrage LUNA วันนี้ คือ 0.125148 USD มูลค่าตลาด ARBLUNA เท่ากับ 171,439 USD ติดตามการอัปเดตราคา ARBLUNA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ERIS Arbitrage LUNA ราคา (ARBLUNA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ARBLUNA เป็น USD

$0.125191
$0.125191$0.125191
-0.02%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:37:47 (UTC+8)

ราคา ERIS Arbitrage LUNA วันนี้

ราคาปัจจุบัน ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA) วันนี้ $ 0.125148, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.10% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ARBLUNA เป็น USD คือ $ 0.125148 ต่อ ARBLUNA.

ERIS Arbitrage LUNA มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 171,439 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.37M ARBLUNA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ARBLUNA เทรดระหว่าง $ 0.12568 (ต่ำ) กับ $ 0.13719 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.606495 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.088229

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ARBLUNA เคลื่อนไหว -0.90% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.58% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 343.83.

ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA) ข้อมูลการตลาด

$ 171.44K
$ 171.44K$ 171.44K

$ 343.83
$ 343.83$ 343.83

$ 171.44K
$ 171.44K$ 171.44K

1.37M
1.37M 1.37M

1,369,882.140195
1,369,882.140195 1,369,882.140195

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ERIS Arbitrage LUNA คือ $ 171.44K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 343.83 อุปทานหมุนเวียนของ ARBLUNA คือ 1.37M โดยมีอุปทานรวมที่ 1369882.140195 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 171.44K

ประวัติราคา ERIS Arbitrage LUNA USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.12568
$ 0.12568$ 0.12568
ต่ำสุด 24h
$ 0.13719
$ 0.13719$ 0.13719
สูงสุด 24h

$ 0.12568
$ 0.12568$ 0.12568

$ 0.13719
$ 0.13719$ 0.13719

$ 0.606495
$ 0.606495$ 0.606495

$ 0.088229
$ 0.088229$ 0.088229

-0.90%

-3.09%

-1.58%

-1.58%

ประวัติราคา ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา ERIS Arbitrage LUNA เป็น USD เท่ากับ $ -0.004002736627831155
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ERIS Arbitrage LUNA เป็น USD เท่ากับ $ -0.0101457233
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ERIS Arbitrage LUNA เป็น USD เท่ากับ $ -0.0250091633
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ERIS Arbitrage LUNA เป็น USD เท่ากับ $ -0.00004118858341285

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.004002736627831155-3.09%
30 วัน$ -0.0101457233-8.10%
60 วัน$ -0.0250091633-19.98%
90 วัน$ -0.00004118858341285-0.00%

การคาดการณ์ราคา ERIS Arbitrage LUNA

การคาดการณ์ราคา ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ARBLUNA ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ ERIS Arbitrage LUNA อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา ERIS Arbitrage LUNA จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ARBLUNA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา ERIS Arbitrage LUNA

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เกี่ยวกับ ERIS Arbitrage LUNA

ตอนนี้ ERIS Arbitrage LUNA กำลังซื้อขายอยู่ที่เท่าไร?

ราคาปัจจุบัน: ฿4.04183021423039808000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -3.09% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ARBLUNA กำลังดึงดูดความสนใจจากสถาบันหรือไม่?

สามารถสันนิษฐานถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันได้จากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น (฿--) สภาพคล่องที่เสถียร และผลการดำเนินราคาในระยะยาวที่ยืนหยัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่ม Decentralized Finance (DeFi),Derivatives,Terra Ecosystem

ตลาด ERIS Arbitrage LUNA มีสภาพคล่องมากแค่ไหน?

คะแนนสภาพคล่องที่ --/100 บ่งชี้ถึงความลึกของตลาดที่แข็งแกร่ง ทำให้คำสั่งซื้อขนาดใหญ่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านหลากหลายกระดานเทรด

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับ ARBLUNA?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียน 1369882.140195 แนวโน้มของอุปทานมีผลต่อการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัฏจักรของการสะสมหรือกระจายตัวของสถาบัน

ERIS Arbitrage LUNA เทียบกับจุดสูงสุดในอดีตอย่างไร?

จุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ ฿19.58760679978637520000 และจุดต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ที่ ฿2.84947932025548784000 เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการประเมินความเสี่ยงของสถาบัน

วันนี้ ERIS Arbitrage LUNA กำลังซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

มีปริมาณการซื้อขายรายวันอยู่ที่ ฿-- ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับสถาบันในการประเมินกลยุทธ์การเข้าลงทุน

-- ส่งผลต่อความสนใจของสถาบันอย่างไร?

ความเสถียร ความสามารถในการขยายตัว และระบบนิเวศของนักพัฒนาของ -- อาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีที่นักลงทุนรายใหญ่ประเมินความยั่งยืนในระยะยาวของ ERIS Arbitrage LUNA

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ERIS Arbitrage LUNA

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:37:47 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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