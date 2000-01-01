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โทเค็น ระบบนิเวศ Terra ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Terra เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,077.4
-0.14%
-0.04%
-1.49%
$ 7.36B
$ 0.94
2
WETH
WETH
WETH
$ 1,885.07
+0.08%
+0.00%
+0.61%
$ 4.19B
$ 123.28M
3
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.464
-0.20%
-0.41%
+4.11%
$ 754.17M
$ 210.98K
4
Injective
Injective
INJ
$ 4.071
-0.15%
-1.87%
-7.44%
$ 410.18M
$ 202.82K
5
Noble USDC
Noble USDC
USDC.N
$ 0.999614
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 113.84M
$ 103.72K
6
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.16
0.00%
0.00%
+0.87%
$ 31.44M
$ 239.84K
7
Terra
Terra
LUNA
$ 0.04246
+0.05%
-1.18%
+2.45%
$ 30.24M
$ 1.72M
8
Eris Amplified Luna
Eris Amplified Luna
AMPLUNA
$ 0.095491
-0.05%
-0.00%
+1.90%
$ 1.24M
$ 13.60K
9
Levana
Levana
LVN
$ 0.00050256
0.00%
+0.05%
-4.04%
$ 403.56K
$ 13.40
10
Capa
Capa
CAPA
$ 0.00124727
-0.06%
-0.00%
+4.45%
$ 196.04K
$ 81.29
11
Astroport
Astroport
ASTRO
$ 0.0004127
0.00%
-0.07%
-3.72%
$ 174.84K
$ 3.45K
12
ERIS Arbitrage LUNA
ERIS Arbitrage LUNA
ARBLUNA
$ 0.127001
+0.02%
-0.00%
+1.64%
$ 173.97K
$ 266.91
13
Lion DAO
Lion DAO
ROAR
$ 1.78777E-7
+0.36%
-3.50%
-0.79%
$ 159.69K
--
14
Solid
Solid
SOLID
$ 1.003
0.00%
-0.00%
+1.16%
$ 56.65K
$ 489.65

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Terra คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Terra เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 14 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $12.89B
โทเค็น ระบบนิเวศ Terra ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Terra ที่ติดตามบน MEXC นั้น LVN แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.05% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Terra กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 14 ระบบนิเวศ Terra ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Terra ยอดนิยม รวมถึง WBTC, WETH, ATOM. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Terra คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Terra ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $12.89B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Terra นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง