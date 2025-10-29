ราคาปัจจุบัน Doge Head Coin วันนี้ คือ 0.248914 USD ติดตามการอัปเดตราคา DHC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DHC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Doge Head Coin วันนี้ คือ 0.248914 USD ติดตามการอัปเดตราคา DHC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DHC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DHC

ข้อมูลราคา DHC

เอกสารไวท์เปเปอร์ DHC

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ DHC

โทเคโนมิกส์ DHC

การคาดการณ์ราคา DHC

Doge Head Coin โลโก้

Doge Head Coin ราคา (DHC)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 DHC เป็น USD

$0.248914
+21.90%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Doge Head Coin (DHC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:09:10 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Doge Head Coin (DHC) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.20405
ต่ำสุด 24h
$ 0.250743
สูงสุด 24h

$ 0.20405
$ 0.250743
$ 0.270405
$ 0.03381452
+2.99%

+21.95%

+15.26%

+15.26%

ราคาเรียลไทม์ Doge Head Coin (DHC) คือ $0.248914 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดDHC ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.20405 และราคาสูงสุด $ 0.250743 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ DHC คือ $ 0.270405 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.03381452

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น DHC มีการเปลี่ยนแปลง +2.99% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +21.95% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +15.26% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Doge Head Coin (DHC) ข้อมูลการตลาด

$ 2.51M
--
$ 2.51M
10.02M
10,023,219.11050142
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Doge Head Coin คือ $ 2.51M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ DHC คือ 10.02M โดยมีอุปทานรวมที่ 10023219.11050142 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.51M

ประวัติราคา Doge Head Coin (DHC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Doge Head Coin เป็น USD เท่ากับ $ +0.04480014
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Doge Head Coin เป็น USD เท่ากับ $ +0.1481078872
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Doge Head Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Doge Head Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.04480014+21.95%
30 วัน$ +0.1481078872+59.50%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Doge Head Coin (DHC)

Doge Head Coin (DHC) is a meme token built on the Solana blockchain. The project was created to merge community-driven culture with the efficiency of Solana’s fast and low-cost network. DHC launched through a presale on Pinksale and provides secure liquidity via Raydium AMM v2. The project is backed by a SpyWolf smart contract audit and a liquidity lock, which ensures a transparent and verifiable foundation for trading and long-term growth.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Doge Head Coin (USD)

Doge Head Coin (DHC) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Doge Head Coin (DHC) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Doge Head Coin

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Doge Head Coin ตอนนี้!

DHC เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Doge Head Coin (DHC)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Doge Head Coin (DHC) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ DHCโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Doge Head Coin (DHC)

วันนี้ Doge Head Coin (DHC) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน DHC เป็นUSD คือ 0.248914 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน DHC เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ DHC เป็น USD คือ $ 0.248914 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Doge Head Coin คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ DHC คือ $ 2.51M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ DHC คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ DHC คือ 10.02M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ DHC คือเท่าใด?
DHC ถึงราคา ATH ที่ 0.270405 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ DHC คือเท่าไร?
DHC ถึงราคา ATL ที่ 0.03381452 USD
ปริมาณการเทรดของ DHC คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ DHC คือ -- USD
ปีนี้ DHC จะสูงขึ้นอีกไหม?
DHC อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา DHC เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:09:10 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Doge Head Coin (DHC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

