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ราคาปัจจุบัน Delpho USDV วันนี้ คือ 1.007 USD มูลค่าตลาด USDV เท่ากับ 486,783 USD ติดตามการอัปเดตราคา USDV เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Delpho USDV วันนี้ คือ 1.007 USD มูลค่าตลาด USDV เท่ากับ 486,783 USD ติดตามการอัปเดตราคา USDV เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Delpho USDV ราคา (USDV)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 USDV เป็น USD

$1.006
$1.006$1.006
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Delpho USDV (USDV) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:05:30 (UTC+8)

ราคา Delpho USDV วันนี้

ราคาปัจจุบัน Delpho USDV (USDV) วันนี้ $ 1.007, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน USDV เป็น USD คือ $ 1.007 ต่อ USDV.

Delpho USDV มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 486,783 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 483.63K USDV ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา USDV เทรดระหว่าง $ 1.006 (ต่ำ) กับ $ 1.007 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.008 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.006

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น USDV เคลื่อนไหว -0.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.06% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 5.24K.

Delpho USDV (USDV) ข้อมูลการตลาด

$ 486.78K
$ 486.78K$ 486.78K

$ 5.24K
$ 5.24K$ 5.24K

$ 486.78K
$ 486.78K$ 486.78K

483.63K
483.63K 483.63K

483,627.988397
483,627.988397 483,627.988397

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Delpho USDV คือ $ 486.78K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 5.24K อุปทานหมุนเวียนของ USDV คือ 483.63K โดยมีอุปทานรวมที่ 483627.988397 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 486.78K

ประวัติราคา Delpho USDV USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.006
$ 1.006$ 1.006
ต่ำสุด 24h
$ 1.007
$ 1.007$ 1.007
สูงสุด 24h

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

$ 1.007
$ 1.007$ 1.007

$ 1.008
$ 1.008$ 1.008

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

-0.01%

+0.01%

-0.06%

-0.06%

ประวัติราคา Delpho USDV (USDV) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Delpho USDV เป็น USD เท่ากับ $ +0.00012026
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Delpho USDV เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Delpho USDV เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Delpho USDV เป็น USD เท่ากับ $ +0.0005052764606165

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00012026+0.01%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ +0.0005052764606165+0.00%

การคาดการณ์ราคา Delpho USDV

การคาดการณ์ราคา Delpho USDV (USDV) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ USDV ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Delpho USDV (USDV) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Delpho USDV อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Delpho USDV จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา USDV ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Delpho USDV

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เกี่ยวกับ Delpho USDV

ราคาปัจจุบันของ Delpho USDV คือเท่าไร?

Delpho USDV (USDV) ซื้อขายอยู่ที่ ฿32.52247759237072000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ

Delpho USDV มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?

ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Decentralized Finance (DeFi),Stablecoin Issuer,HyperEVM Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens USDV มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้

วันนี้ USDV ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา USDV มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ Delpho USDV มีเท่าไร?

วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 483627.988397 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ USDV คือเท่าไร?

ปัจจุบัน Delpho USDV ครองอันดับตลาดที่ #3617 ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿15721339.83102978768000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Delpho USDV มีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --

Delpho USDV เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?

ในกลุ่ม Decentralized Finance (DeFi),Stablecoin Issuer,HyperEVM Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens USDV แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Delpho USDV

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:05:30 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Delpho USDV (USDV)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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