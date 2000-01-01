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โทเค็น ระบบนิเวศ HyperEVM ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ HyperEVM เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00094
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 21.44M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.473
+0.14%
-1.62%
+13.59%
$ 6.19B
$ 50.63K
3
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
-0.01%
-0.01%
+0.01%
$ 4.49B
$ 38.74K
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998899
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 4.06B
$ 59.49M
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,065.69
+0.36%
+0.05%
+0.33%
$ 3.37B
$ 0.18
6
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.40B
$ 3.03M
7
Kinetiq Staked HYPE
Kinetiq Staked HYPE
KHYPE
$ 59.17
+0.20%
+0.02%
+3.86%
$ 809.97M
$ 2.14M
8
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,168
+0.12%
+0.00%
-1.13%
$ 409.79M
$ 7.38K
9
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.006023
+0.23%
-0.05%
-10.18%
$ 378.17M
$ 22.22M
10
Wrapped HYPE
Wrapped HYPE
WHYPE
$ 57.67
+0.02%
+0.01%
+3.82%
$ 337.02M
$ 26.88M
11
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.268
-0.31%
-3.28%
-6.70%
$ 216.67M
$ 194.85K
12
Unit Bitcoin
Unit Bitcoin
UBTC
$ 63,132
+0.07%
+0.00%
-1.45%
$ 206.61M
$ 8.72M
13
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 62,616
+0.06%
0.00%
-1.62%
$ 186.78M
$ 440.07
14
Staked HYPE
Staked HYPE
STHYPE
$ 57.61
-0.23%
+0.01%
+3.41%
$ 171.74M
$ 1.13K
15
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1241
+0.40%
+1.22%
-5.54%
$ 124.40M
$ 621.40K
16
Theo Short Duration US Treasury Fund
Theo Short Duration US Treasury Fund
THBILL
$ 1.018
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 117.95M
$ 58.52K
17
$ 72.14
+0.15%
+1.25%
+7.51%
$ 101.96M
$ 911.84
18
Unit Pump
Unit Pump
UPUMP
$ 0.00273993
+0.40%
-0.00%
-2.90%
$ 87.42M
$ 267.56K
19
Derive
Derive
DRV
$ 0.10653
-0.65%
+14.20%
+11.89%
$ 77.99M
$ 619.81K
20
Felix feUSD
Felix feUSD
FEUSD
$ 0.998489
+0.01%
-0.00%
-0.65%
$ 74.89M
$ 195.77K
21
$ 981.65
-0.03%
+0.31%
+13.54%
$ 73.01M
$ 59.24
22
$ 784.47
+0.01%
-0.30%
-0.36%
$ 70.48M
$ 69.45
23
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 62,999
+0.26%
+0.01%
-0.87%
$ 61.84M
$ 435.72
24
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.093
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 58.08M
--
25
$ 225.87
+0.07%
+0.05%
+2.71%
$ 54.26M
$ 247.03
26
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
27
Hex Trust Wrapped XRP
Hex Trust Wrapped XRP
WXRP
$ 0.998779
+0.02%
-0.00%
-2.08%
$ 49.94M
$ 19.76K
28
$ 783.73
+0.02%
+0.12%
+0.72%
$ 43.41M
$ 74.33
29
Kinetiq Earn Vault
Kinetiq Earn Vault
VKHYPE
$ 59.78
+0.17%
+0.02%
+3.84%
$ 42.36M
$ 456.44K
30
Purr
Purr
PURR
$ 0.06818
-0.41%
+1.94%
+4.07%
$ 40.65M
$ 817.99K
31
Talus
Talus
US
$ 0.01882
-0.22%
+0.34%
-54.88%
$ 39.49M
$ 13.09M
32
Kinetiq
Kinetiq
KNTQ
$ 0.132309
-0.09%
+0.02%
+37.29%
$ 37.11M
$ 169.20K
33
$ 735.67
+0.04%
+0.17%
+1.65%
$ 37.05M
$ 71.20
34
Kinetiq Markets HYPE
Kinetiq Markets HYPE
KMHYPE
$ 58.3
0.00%
+0.00%
+2.71%
$ 34.46M
$ 12.41
35
Mantle Restaked ETH
Mantle Restaked ETH
CMETH
$ 2,067.76
+0.08%
+0.04%
+0.36%
$ 32.46M
$ 31.74K
36
USDP
USDP
USDP
$ 1.0004
-0.01%
+0.01%
0.00%
$ 31.97M
$ 5.58K
37
Rekt
Rekt
REKTCOIN
$ 0.0000000993
0.00%
+0.01%
-5.89%
$ 27.90M
$ 82.85B
38
Unit Plasma
Unit Plasma
UXPL
$ 0.076475
-0.02%
0.00%
-1.92%
$ 27.53M
$ 14.06K
39
Neiro
Neiro
NEIRO
$ 6.464E-5
-0.60%
-2.50%
-10.89%
$ 27.18M
--
40
$ 58.71
-0.02%
+0.29%
-1.28%
$ 26.46M
$ 996.09
41
Movement
Movement
MOVE
$ 0.006427
-0.37%
-1.94%
-4.81%
$ 25.65M
$ 9.40M
42
$ 350.67
-0.15%
+0.20%
-2.15%
$ 24.37M
$ 159.89
43
$ 343.13
-0.03%
+0.11%
+3.64%
$ 21.63M
$ 197.33
44
USDH
USDH
USDH
$ 0.994339
-0.39%
0.00%
-0.23%
$ 21.24M
$ 36.71K
45
Based
Based
BASED
$ 0.07901
+0.13%
-2.99%
-1.27%
$ 18.69M
$ 6.26M
46
Hypurr Fun
Hypurr Fun
HFUN
$ 15.68
0.00%
+0.00%
-1.75%
$ 15.61M
$ 12.69K
47
$ 499.1
+0.02%
-0.08%
-1.81%
$ 14.61M
$ 154.27
48
$ 307.83
+0.29%
+0.17%
-0.73%
$ 13.63M
$ 184.37
49
$ 104.37
+0.23%
+1.42%
+6.76%
$ 13.12M
$ 581.01
50
$ 82.21
+0.06%
-0.04%
-0.86%
$ 13.06M
$ 690.49

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ HyperEVM คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ HyperEVM เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 148 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $98.96B
โทเค็น ระบบนิเวศ HyperEVM ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ HyperEVM ที่ติดตามบน MEXC นั้น DRV แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 14.20% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ HyperEVM กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 148 ระบบนิเวศ HyperEVM ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ HyperEVM ยอดนิยม รวมถึง USDC, LINK, USDE. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ HyperEVM คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ HyperEVM ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $98.96B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ HyperEVM นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง