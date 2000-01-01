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โทเค็น ผู้ออกสเตเบิลคอยน์ ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ผู้ออกสเตเบิลคอยน์ เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.06006
+0.35%
+5.79%
+9.65%
$ 1.91B
$ 2.29M
2
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 86.6
-0.22%
+0.07%
-3.24%
$ 1.34B
$ 913.47
3
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05314
-0.23%
+3.27%
+0.72%
$ 1.24B
$ 1.12M
4
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08317
-0.20%
-1.16%
-5.08%
$ 774.91M
$ 1.73M
5
Curve
Curve
CRV
$ 0.2517
-0.08%
+4.52%
-3.67%
$ 381.91M
$ 2.29M
6
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001448
-0.14%
-2.23%
-3.40%
$ 139.21M
$ 64.25M
7
RE
RE
RE
$ 0.42676
-0.82%
-6.61%
+3.22%
$ 68.20M
$ 309.22K
8
Keeta
Keeta
KTA
$ 0.09818
+0.01%
-0.19%
+3.66%
$ 54.52M
$ 605.04K
9
Spark
Spark
SPK
$ 0.01434
-0.07%
+0.63%
-1.10%
$ 40.20M
$ 3.68M
10
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06068
+0.16%
0.00%
+1.52%
$ 27.77M
$ 890.95K
11
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2863
-0.21%
-1.34%
-7.58%
$ 25.30M
$ 218.48K
12
STBL
STBL
STBL
$ 0.02628
+1.34%
+8.82%
+14.25%
$ 18.57M
$ 2.88M
13
USUAL
USUAL
USUAL
$ 0.008844
-0.34%
-3.07%
-3.60%
$ 16.27M
$ 6.29M
14
Spell Token
Spell Token
SPELL
$ 0.00007774
+0.04%
-0.91%
-0.50%
$ 13.37M
$ 697.18M
15
Tribe
Tribe
TRIBE
$ 0.307403
0.00%
0.00%
-1.13%
$ 11.53M
$ 19.75
16
ETHPlus
ETHPlus
ETH+
$ 2,062.39
0.00%
+0.00%
+0.70%
$ 7.53M
$ 25.04K
17
Resolv
Resolv
RESOLV
$ 0.01698
+0.23%
-0.52%
-1.27%
$ 6.95M
$ 3.36M
18
Solomon
Solomon
SOLO
$ 0.57293
0.00%
-0.01%
-8.71%
$ 6.55M
$ 11.96K
19
ZEPHYR
ZEPHYR
ZEPH
$ 0.4097
+0.98%
+2.36%
+2.24%
$ 4.49M
$ 153.61K
20
Sperax
Sperax
SPA
$ 0.001921
+0.58%
+2.02%
-6.24%
$ 3.94M
$ 27.18M
21
Resupply
Resupply
RSUP
$ 0.107776
+0.06%
-0.05%
-10.99%
$ 2.81M
$ 5.74K
22
GAIB
GAIB
GAIB
$ 0.01299
-0.08%
+0.08%
+0.46%
$ 2.66M
$ 4.48M
23
Ampleforth Governance
Ampleforth Governance
FORTH
$ 0.169778
+0.81%
-0.04%
-10.74%
$ 1.82M
$ 320.03K
24
HAI
HAI
HAI
$ 0.001761
+0.40%
+2.20%
+15.07%
$ 1.47M
$ 13.45M
25
Reflexer Ungovernance
Reflexer Ungovernance
FLX
$ 1.071
0.00%
--
-8.46%
$ 885.71K
$ 112.55
26
Prisma Governance Token
Prisma Governance Token
PRISMA
$ 0.00807388
0.00%
--
+4.26%
$ 787.58K
$ 336.29
27
Qi Dao
Qi Dao
QI
$ 0.00502564
0.00%
-0.03%
-0.86%
$ 695.29K
$ 56.01
28
Thala
Thala
THL
$ 0.00789461
0.00%
+0.00%
+5.28%
$ 568.54K
$ 136.32
29
Elixir
Elixir
ELX
$ 0.00115198
-2.14%
-0.11%
+8.23%
$ 505.79K
$ 10.20K
30
Delpho USDV
Delpho USDV
USDV
$ 1.007
+0.10%
0.00%
0.00%
$ 486.86K
$ 5.22K
31
Bucket Token
Bucket Token
BUT
$ 0.00087547
0.00%
-0.01%
-3.50%
$ 369.81K
$ 112.10
32
Argonot
Argonot
ARGNOT
$ 3.56
0.00%
-0.11%
-47.02%
$ 299.27K
$ 4.21K
33
Capa
Capa
CAPA
$ 0.00124727
-0.06%
-0.00%
+4.45%
$ 196.04K
$ 81.29
34
Hubble
Hubble
HBB
$ 0.00202104
0.00%
-0.00%
-0.63%
$ 139.25K
$ 1.71
35
Asymmetry Finance
Asymmetry Finance
ASF
$ 0.00699
+0.07%
-0.12%
-11.81%
$ 119.37K
$ 3.43K
36
dForce
dForce
DF
$ 9.407E-5
0.00%
-3.20%
+8.83%
$ 94.07K
--
37
ANGLE
ANGLE
ANGLE
$ 0.00017126
0.00%
--
-0.02%
$ 42.59K
$ 4.58
38
Novastro
Novastro
XNL
$ 0.00011081
-0.09%
-0.05%
-5.47%
$ 22.17K
$ 38.40K
39
USD.AI
USD.AI
CHIP
$ 0.02945
+1.46%
+8.92%
+29.30%
--
$ 9.62M
40
Unitas
Unitas
UP
$ 0.42856
+0.33%
+2.64%
+12.82%
--
$ 138.23K
41
Perle
Perle
PRL
$ 0.3962
+0.33%
+13.51%
+34.01%
--
$ 506.87K
42
STABLE
STABLE
STABLE
$ 0.030454
+0.02%
-4.90%
-7.71%
--
$ 4.91M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ผู้ออกสเตเบิลคอยน์ คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ผู้ออกสเตเบิลคอยน์ เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 42 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $6.10B
โทเค็น ผู้ออกสเตเบิลคอยน์ ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ผู้ออกสเตเบิลคอยน์ ที่ติดตามบน MEXC นั้น PRL แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 13.51% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ผู้ออกสเตเบิลคอยน์ กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 42 ผู้ออกสเตเบิลคอยน์ ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ผู้ออกสเตเบิลคอยน์ ยอดนิยม รวมถึง WLFI, AAVE, SKY. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ผู้ออกสเตเบิลคอยน์ คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ผู้ออกสเตเบิลคอยน์ ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $6.10B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ผู้ออกสเตเบิลคอยน์ นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง