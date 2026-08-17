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ราคาปัจจุบัน Crown by Third Time Games วันนี้ คือ 0.00412718 USD มูลค่าตลาด CROWN เท่ากับ 1,031,804 USD ติดตามการอัปเดตราคา CROWN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Crown by Third Time Games วันนี้ คือ 0.00412718 USD มูลค่าตลาด CROWN เท่ากับ 1,031,804 USD ติดตามการอัปเดตราคา CROWN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Crown by Third Time Games ราคา (CROWN)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CROWN เป็น USD

$0.00410397
$0.00410397$0.00410397
-0.05%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Crown by Third Time Games (CROWN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:48:38 (UTC+8)

ราคา Crown by Third Time Games วันนี้

ราคาปัจจุบัน Crown by Third Time Games (CROWN) วันนี้ $ 0.00412718, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.26% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CROWN เป็น USD คือ $ 0.00412718 ต่อ CROWN.

Crown by Third Time Games มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,031,804 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 250.00M CROWN ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CROWN เทรดระหว่าง $ 0.00391529 (ต่ำ) กับ $ 0.00460595 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.98 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00227347

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CROWN เคลื่อนไหว -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +78.18% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 7.07K.

Crown by Third Time Games (CROWN) ข้อมูลการตลาด

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

$ 7.07K
$ 7.07K$ 7.07K

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

250.00M
250.00M 250.00M

250,000,000.0
250,000,000.0 250,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Crown by Third Time Games คือ $ 1.03M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 7.07K อุปทานหมุนเวียนของ CROWN คือ 250.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 250000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.03M

ประวัติราคา Crown by Third Time Games USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00391529
$ 0.00391529$ 0.00391529
ต่ำสุด 24h
$ 0.00460595
$ 0.00460595$ 0.00460595
สูงสุด 24h

$ 0.00391529
$ 0.00391529$ 0.00391529

$ 0.00460595
$ 0.00460595$ 0.00460595

$ 1.98
$ 1.98$ 1.98

$ 0.00227347
$ 0.00227347$ 0.00227347

-0.00%

-3.26%

+78.18%

+78.18%

ประวัติราคา Crown by Third Time Games (CROWN) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Crown by Third Time Games เป็น USD เท่ากับ $ -0.000139184077955764
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Crown by Third Time Games เป็น USD เท่ากับ $ -0.0006430480
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Crown by Third Time Games เป็น USD เท่ากับ $ -0.0009268651
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Crown by Third Time Games เป็น USD เท่ากับ $ +0.000000001187227407

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000139184077955764-3.26%
30 วัน$ -0.0006430480-15.58%
60 วัน$ -0.0009268651-22.45%
90 วัน$ +0.000000001187227407+0.00%

การคาดการณ์ราคา Crown by Third Time Games

การคาดการณ์ราคา Crown by Third Time Games (CROWN) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CROWN ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Crown by Third Time Games (CROWN) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Crown by Third Time Games อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Crown by Third Time Games จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CROWN ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Crown by Third Time Games

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Crown by Third Time Games (CROWN) ทรัพยากร

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Animal RacingGaming (GameFi)Gaming Utility Token

เกี่ยวกับ Crown by Third Time Games

ราคาปัจจุบันของ Crown by Third Time Games คือเท่าไร?

Crown by Third Time Games ซื้อขายอยู่ที่ ฿0.1332944019148721196000 ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -3.26% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

CROWN เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ -3.26% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก CROWN กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

Crown by Third Time Games มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Gaming (GameFi),Solana Ecosystem,Animal Racing,Gaming Utility Token,Sports Games,Made in USA อย่างไร?

ในกลุ่ม Gaming (GameFi),Solana Ecosystem,Animal Racing,Gaming Utility Token,Sports Games,Made in USA CROWN แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ Crown by Third Time Games ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿33323891.14925268888000 ส่งผลให้ CROWN อยู่ในอันดับที่ #2829 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿0.1264510486272175338000 ถึง ฿0.1487571054569476590000 ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

CROWN มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

Crown by Third Time Games มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ CROWN อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 250000000.0 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Crown by Third Time Games

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:48:38 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Crown by Third Time Games (CROWN)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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