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โทเค็น การแข่งขันสัตว์ ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม การแข่งขันสัตว์ เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Crown by Third Time Games
Crown by Third Time Games
CROWN
$ 0.00412805
-0.23%
-0.04%
+46.24%
$ 1.03M
$ 7.09K
2
Rainbow Token
Rainbow Token
RBW
$ 0.00034912
0.00%
--
-1.62%
$ 349.03K
$ 0.03
3
zkRace
zkRace
ZERC
$ 0.00261145
0.00%
+0.01%
+0.43%
$ 313.37K
$ 487.95
4
DeFi Land
DeFi Land
DFL
$ 1.342E-5
0.00%
+0.10%
0.00%
$ 128.74K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น การแข่งขันสัตว์ คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น การแข่งขันสัตว์ เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 4 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $1.82M
โทเค็น การแข่งขันสัตว์ ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น การแข่งขันสัตว์ ที่ติดตามบน MEXC นั้น DFL แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.10% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น การแข่งขันสัตว์ กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 4 การแข่งขันสัตว์ ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น การแข่งขันสัตว์ ยอดนิยม รวมถึง CROWN, RBW, ZERC. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ การแข่งขันสัตว์ คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น การแข่งขันสัตว์ ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $1.82M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม การแข่งขันสัตว์ นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง