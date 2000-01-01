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โทเค็น Gaming (GameFi) ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

GameFi เป็นการผสานเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ากับเกม ทำให้ผู้เล่นสามารถรับคริปโตเคอร์เรนซีและเป็นเจ้าของสินทรัพย์ภายในเกมในรูปแบบ NFT ได้ โทเค็นในกลุ่มนี้ทำหน้าที่เป็นสกุลเงินภายในเกม กลไกการให้รางวัล และเครื่องมือกำกับดูแลสำหรับระบบนิเวศเกมแบบกระจายศูนย์ มูลค่าตลาดของสินทรัพย์เหล่านี้มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการยอมรับของผู้เล่น และเศรษฐกิจแบบ Play-to-Earn (P2E) โดยรวม

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Monad
Monad
MON
$ 0.02088
+0.10%
+0.67%
-4.52%
$ 247.03M
$ 3.83M
2
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1089
+0.09%
-0.55%
-3.46%
$ 217.40M
$ 526.38K
3
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002031
-0.15%
-0.64%
-3.15%
$ 194.37M
$ 3.11B
4
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8788
+0.07%
+0.66%
-4.29%
$ 152.30M
$ 68.00K
5
Project Ailey
Project Ailey
ALE
$ 0.2604
0.00%
0.00%
0.00%
$ 126.69M
$ 418.02K
6
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06367
+0.11%
-1.46%
-4.82%
$ 126.14M
$ 855.28K
7
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1245
+0.40%
+1.22%
-5.54%
$ 124.40M
$ 621.40K
8
Rollbit Coin
Rollbit Coin
RLB
$ 0.077276
-0.12%
-0.00%
+10.46%
$ 123.23M
$ 126.22K
9
$ 0.03966
+0.05%
-0.45%
-3.90%
$ 116.68M
$ 1.52M
10
GoMining
GoMining
GOMINING
$ 0.2887
0.00%
+0.52%
-0.45%
$ 116.67M
$ 129.68K
11
$ 0.1962
-0.10%
-0.15%
+1.98%
$ 90.61M
$ 291.07K
12
GEODNET
GEODNET
GEOD
$ 0.2028
0.00%
+7.97%
+7.29%
$ 89.85M
$ 815.03K
13
Gala
Gala
GALA
$ 0.001656
+0.18%
-0.54%
-8.53%
$ 80.22M
$ 105.76M
14
GRASS
GRASS
GRASS
$ 0.3271
+0.03%
-1.44%
+10.23%
$ 79.93M
$ 242.90K
15
FORM
FORM
FORM
$ 0.2024
-0.10%
-1.60%
-5.97%
$ 77.56M
$ 310.32K
16
Audiera
Audiera
BEAT
$ 0.38519
-0.99%
-6.97%
-75.27%
$ 60.44M
$ 7.89M
17
BabyDogeCoin
BabyDogeCoin
BABYDOGE
$ 0.0000000003256
+0.15%
-1.01%
-5.28%
$ 58.20M
$ 197.64T
18
NEXPACE
NEXPACE
NXPC
$ 0.1937
+0.88%
-0.76%
-13.77%
$ 55.49M
$ 396.32K
19
SuperVerse
SuperVerse
SUPER
$ 0.086356
-0.13%
+0.01%
-1.21%
$ 55.29M
$ 2.23M
20
ECOMI
ECOMI
OMI
$ 0.0001887
-0.47%
+1.21%
+2.34%
$ 54.39M
$ 308.79M
21
G Coin
G Coin
GCOIN
$ 0.001952
-0.18%
+8.51%
+61.36%
$ 49.07M
$ 138.67M
22
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.02386
-0.13%
-0.91%
-4.63%
$ 47.21M
$ 2.22M
23
Xphere
Xphere
XP
$ 0.016425
+0.01%
-0.21%
+2.96%
$ 45.67M
$ 3.51M
24
Pentagon Chain
Pentagon Chain
PC
$ 41.53
-0.02%
-0.00%
-0.60%
$ 40.84M
$ 516.00
25
ONEchain
ONEchain
CROSS
$ 0.09525
-0.10%
+8.30%
-5.74%
$ 40.01M
$ 845.84K
26
Notcoin
Notcoin
NOT
$ 0.0003946
-0.23%
-5.10%
+9.32%
$ 38.71M
$ 260.20M
27
Loaded Lions
Loaded Lions
LION
$ 0.00125717
+0.02%
-0.00%
+1.32%
$ 38.57M
$ 8.64K
28
RONIN
RONIN
RON
$ 0.04848
+0.21%
-2.37%
-6.10%
$ 37.55M
$ 1.81M
29
Propy
Propy
PRO
$ 0.3326
-0.09%
-0.24%
-3.54%
$ 33.25M
$ 165.24K
30
Mocaverse
Mocaverse
MOCA
$ 0.007398
-0.20%
-1.09%
-2.32%
$ 31.38M
$ 7.56M
31
WINK
WINK
WIN
$ 0.00003032
+0.03%
-0.39%
-6.74%
$ 30.11M
$ 1.78B
32
DEAPcoin
DEAPcoin
DEP
$ 0.0009892
-0.01%
-0.48%
-0.80%
$ 29.57M
$ 63.77M
33
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.037
-0.37%
+1.14%
+5.19%
$ 28.73M
$ 3.19M
34
Undeads Games
Undeads Games
UDS
$ 0.2646
0.00%
-0.72%
-10.41%
$ 26.16M
$ 76.52K
35
Unipoly Coin
Unipoly Coin
UNP
$ 0.10702
+0.01%
0.00%
+0.02%
$ 23.48M
$ 386.19K
36
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.0010072
+0.08%
-2.03%
-19.18%
$ 23.44M
$ 56.14M
37
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 3.106
-0.61%
+4.08%
+3.56%
$ 22.87M
$ 28.48K
38
BORA
BORA
BORA
$ 0.0190681
+0.02%
+0.00%
-2.08%
$ 21.98M
$ 121.41K
39
Catizen
Catizen
CATI
$ 0.04717
-0.11%
-1.54%
+4.63%
$ 21.43M
$ 1.21M
40
SKALE
SKALE
SKL
$ 0.003423
-0.03%
-0.81%
-4.22%
$ 21.21M
$ 17.97M
41
Yooldo Games
Yooldo Games
ESPORTS
$ 0.03419
-0.24%
-4.32%
-15.18%
$ 19.98M
$ 1.60M
42
GMT
GMT
GMT
$ 0.00625592
-0.42%
-0.02%
-9.73%
$ 19.46M
$ 6.42M
43
Smooth Love Potion
Smooth Love Potion
SLP
$ 0.0005296
+0.25%
-1.12%
-2.94%
$ 19.28M
$ 102.87M
44
Gama Token
Gama Token
GAMA
$ 0.183006
+0.33%
+0.01%
-1.52%
$ 18.31M
$ 2.85K
45
Starpower
Starpower
STAR
$ 0.0967
-1.32%
+6.56%
+1.67%
$ 18.14M
$ 268.08K
46
CARV
CARV
CARV
$ 0.02976
-0.97%
-1.40%
-3.86%
$ 18.05M
$ 1.92M
47
Power Protocol
Power Protocol
POWER
$ 0.08523
+0.25%
+2.52%
-8.04%
$ 17.88M
$ 2.17M
48
WAX
WAX
WAXP
$ 0.00366
0.00%
-0.49%
-8.85%
$ 16.88M
$ 16.00M
49
IdleMine
IdleMine
IDLE
$ 0.00165277
-0.39%
-0.00%
-0.44%
$ 16.53M
$ 120.85K
50
Pixels
Pixels
PIXEL
$ 0.00491
-0.21%
+0.08%
+5.81%
$ 16.26M
$ 24.83M

คำถามที่พบบ่อย

GameFi (Gaming Finance) ในระบบนิเวศ Web3 คืออะไร
GameFi คือจุดบรรจบระหว่างเทคโนโลยีบล็อกเชนกับอุตสาหกรรมเกม โดยนำหลักการของการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) มาประยุกต์ใช้ในเกม ทำให้ผู้เล่นสามารถเป็นเจ้าของสินทรัพย์ภายในเกมได้อย่างแท้จริง และรับสกุลเงินดิจิทัลจากการเล่นเกม
กลไก Play-to-Earn (P2E) ทำงานอย่างไรในเกมบนบล็อกเชน
กลไก Play-to-Earn (P2E) จะมอบรางวัลให้ผู้เล่นเป็นโทเค็น GameFi หรือ NFT จากการทำภารกิจ ชนะการต่อสู้ หรือมีส่วนร่วมในระบบนิเวศของเกม รางวัลดิจิทัลเหล่านี้สามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินเฟียต หรือสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ได้ในตลาดเปิด
โทเค็นยูทิลิตี้ในเกมกับโทเค็นการกำกับดูแลของ GameFi แตกต่างกันอย่างไร
โทเค็นยูทิลิตี้ภายในเกมมักเป็นสินทรัพย์ที่มีลักษณะเงินเฟ้อสูง ใช้สำหรับธุรกรรมขนาดเล็กในชีวิตประจำวัน เช่น การเพาะพันธุ์หรือซ่อมแซมไอเท็ม โทเค็นกำกับดูแลใน GameFi มีอุปทานจำกัด และเป็นตัวแทนของสิทธิ์ในการลงคะแนน รวมถึงส่วนแบ่งผลประโยชน์จากรายได้โดยรวมของสตูดิโอเกม
เหตุใดเกมบนบล็อกเชนจึงใช้ Non-Fungible Tokens (NFTs) สำหรับสินทรัพย์ภายในเกม
เกมบนบล็อกเชนใช้ NFT เพื่อให้ผู้เล่นสามารถเป็นเจ้าของไอเท็มดิจิทัลของตนได้อย่างตรวจสอบได้ (เช่น ดาบ ที่ดิน หรือตัวละคร) นอกเหนือจากเซิร์ฟเวอร์ของเกม ทำให้สามารถนำสินทรัพย์เหล่านี้ไปซื้อขายหรือให้เช่าได้อย่างอิสระบนตลาดแบบกระจายศูนย์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม เกมมิง (GameFi) นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง