GameFi เป็นการผสานเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ากับเกม ทำให้ผู้เล่นสามารถรับคริปโตเคอร์เรนซีและเป็นเจ้าของสินทรัพย์ภายในเกมในรูปแบบ NFT ได้ โทเค็นในกลุ่มนี้ทำหน้าที่เป็นสกุลเงินภายในเกม กลไกการให้รางวัล และเครื่องมือกำกับดูแลสำหรับระบบนิเวศเกมแบบกระจายศูนย์ มูลค่าตลาดของสินทรัพย์เหล่านี้มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการยอมรับของผู้เล่น และเศรษฐกิจแบบ Play-to-Earn (P2E) โดยรวม
การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม เกมมิง (GameFi) นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง