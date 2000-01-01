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โทเค็น โทเค็นยูทิลิตี้เกมมิง ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม โทเค็นยูทิลิตี้เกมมิง เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8779
+0.07%
+0.66%
-4.29%
$ 152.30M
$ 68.00K
2
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1242
+0.40%
+1.22%
-5.54%
$ 124.40M
$ 621.40K
3
$ 0.03965
+0.05%
-0.45%
-3.90%
$ 116.68M
$ 1.52M
4
BabyDogeCoin
BabyDogeCoin
BABYDOGE
$ 0.0000000003254
+0.15%
-1.01%
-5.28%
$ 58.20M
$ 197.64T
5
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03698
-0.37%
+1.14%
+5.19%
$ 28.73M
$ 3.19M
6
SKALE
SKALE
SKL
$ 0.003424
-0.03%
-0.81%
-4.22%
$ 21.21M
$ 17.97M
7
Smooth Love Potion
Smooth Love Potion
SLP
$ 0.0005296
+0.25%
-1.12%
-2.94%
$ 19.28M
$ 102.87M
8
Gama Token
Gama Token
GAMA
$ 0.183006
+0.33%
+0.01%
-1.52%
$ 18.31M
$ 2.85K
9
Pixels
Pixels
PIXEL
$ 0.004901
-0.21%
+0.08%
+5.81%
$ 16.26M
$ 24.83M
10
Echelon Prime
Echelon Prime
PRIME
$ 0.242355
-3.21%
+0.02%
-2.07%
$ 15.14M
$ 356.45K
11
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.13881
-0.93%
+13.63%
+14.72%
$ 14.02M
$ 1.63M
12
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00034206
+0.46%
-0.00%
-2.22%
$ 4.58M
$ 9.40K
13
Metahero
Metahero
HERO
$ 0.00045104
0.00%
-0.01%
+0.70%
$ 4.51M
$ 7.32
14
Splintershards
Splintershards
SPS
$ 0.00328311
-0.19%
-0.02%
+5.33%
$ 4.36M
$ 4.09K
15
Star Atlas
Star Atlas
ATLAS
$ 0.000126
0.00%
+3.31%
-2.34%
$ 3.11M
$ 6.54M
16
Aavegotchi
Aavegotchi
GHST
$ 0.04232103
+0.05%
-0.00%
-3.76%
$ 2.23M
$ 13.23K
17
PX
PX
PX
$ 0.0115
-0.87%
-4.20%
-9.52%
$ 2.23M
$ 566.53K
18
$ 366.82
-0.16%
+0.20%
+1.66%
$ 2.02M
$ 152.45
19
Freya Protocol
Freya Protocol
FREYA
$ 0.00341414
0.00%
+0.02%
+4.59%
$ 1.87M
$ 68.28
20
Cornucopias
Cornucopias
COPI
$ 0.00173964
0.00%
--
-6.36%
$ 1.80M
$ 77.53
21
Aurory
Aurory
AURY
$ 0.01749631
-0.16%
-0.00%
-0.21%
$ 1.64M
$ 110.90
22
My Lovely Planet
My Lovely Planet
MLC
$ 0.0115
0.00%
+1.61%
+1.27%
$ 1.26M
$ 672.75K
23
StarLink
StarLink
STARL
$ 1.10968E-7
+0.05%
0.00%
+0.36%
$ 1.11M
--
24
Seraph
Seraph
SERAPH
$ 0.00345859
-0.03%
-0.00%
-1.42%
$ 1.10M
$ 167.83K
25
STEPN Green Satoshi Token on Solana
STEPN Green Satoshi Token on Solana
GST-SOL
$ 0.00094703
+0.01%
-0.01%
-3.30%
$ 1.09M
$ 14.22K
26
Crown by Third Time Games
Crown by Third Time Games
CROWN
$ 0.00412805
-0.23%
-0.04%
+46.24%
$ 1.03M
$ 7.09K
27
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.0010971
0.00%
-0.02%
-5.94%
$ 962.39K
$ 1.49K
28
Voxies
Voxies
VOXEL
$ 0.00285214
+1.33%
+0.01%
-4.27%
$ 853.57K
$ 15.65K
29
Shrapnel
Shrapnel
SHRAP
$ 0.00029294
0.00%
-0.01%
-2.30%
$ 850.65K
$ 1.62
30
Reality Metaverse
Reality Metaverse
RMV
$ 0.00332
-0.30%
-8.08%
-12.00%
$ 824.65K
$ 6.78M
31
KOMPETE
KOMPETE
KOMPETE
$ 0.00087404
+0.06%
+0.01%
-4.66%
$ 743.37K
$ 635.78
32
Altered State Machine
Altered State Machine
ASTO
$ 0.00250747
0.00%
0.00%
-0.09%
$ 725.88K
$ 36.09
33
UFO Gaming
UFO Gaming
UFO
$ 2.7114E-8
-0.17%
-0.30%
+0.33%
$ 698.37K
--
34
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
$ 0.00553878
0.00%
+0.02%
-2.16%
$ 623.65K
$ 223.87
35
Katana Inu
Katana Inu
KATA
$ 0.00001525
+0.07%
+0.73%
-4.38%
$ 569.93K
$ 1.03B
36
Game Meteor Coin
Game Meteor Coin
GMTO
$ 2.758E-5
-1.43%
+1.80%
-2.82%
$ 558.93K
--
37
Moon Tropica
Moon Tropica
CAH
$ 0.196755
+0.03%
+0.00%
-6.24%
$ 551.97K
$ 362.99
38
EDOM
EDOM
EDOM
$ 6.835E-5
0.00%
0.00%
0.00%
$ 549.50K
--
39
RavenQuest
RavenQuest
QUEST
$ 0.00143591
+0.01%
-0.01%
-7.32%
$ 536.50K
$ 1.77K
40
Super Champs
Super Champs
CHAMP
$ 0.00049813
0.00%
-0.02%
-11.57%
$ 477.04K
$ 498.59
41
QORPO
QORPO
QORPO
$ 0.000772
-0.91%
+1.87%
+8.53%
$ 476.15K
$ 15.00M
42
END
END
END
$ 0.00299107
+0.06%
--
-2.98%
$ 389.37K
$ 44.87
43
zkRace
zkRace
ZERC
$ 0.00261145
0.00%
+0.01%
+0.43%
$ 313.37K
$ 487.95
44
Deputy Dawgs
Deputy Dawgs
DDAWGS
$ 9.90363E-7
+0.05%
-0.20%
-2.91%
$ 309.98K
--
45
FERMA
FERMA
FERMA
$ 0.02538268
+0.06%
+0.00%
-1.28%
$ 278.64K
$ 38.02K
46
DICE
DICE
$DICE
$ 0.00080744
+1.12%
+0.03%
+2.64%
$ 240.57K
$ 7.26K
47
STEPN Green Satoshi Token on BSC
STEPN Green Satoshi Token on BSC
GST-BSC
$ 0.00112192
-0.19%
-0.00%
-0.68%
$ 238.17K
$ 165.50
48
Ridotto
Ridotto
RDT
$ 0.00089433
0.00%
--
-0.49%
$ 229.43K
$ 2.34
49
SolForge Fusion
SolForge Fusion
SFG
$ 0.00935555
0.00%
-0.00%
-9.83%
$ 211.01K
$ 4.52
50
Forgotten Playland
Forgotten Playland
FP
$ 4.578E-5
0.00%
+0.90%
0.00%
$ 186.61K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น โทเค็นยูทิลิตี้เกมมิง คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น โทเค็นยูทิลิตี้เกมมิง เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 90 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $633.07M
โทเค็น โทเค็นยูทิลิตี้เกมมิง ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น โทเค็นยูทิลิตี้เกมมิง ที่ติดตามบน MEXC นั้น ALICE แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 13.63% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น โทเค็นยูทิลิตี้เกมมิง กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 90 โทเค็นยูทิลิตี้เกมมิง ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น โทเค็นยูทิลิตี้เกมมิง ยอดนิยม รวมถึง AXS, APE, SAND. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ โทเค็นยูทิลิตี้เกมมิง คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น โทเค็นยูทิลิตี้เกมมิง ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $633.07M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม โทเค็นยูทิลิตี้เกมมิง นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง