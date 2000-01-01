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โทเค็น มีม Sui ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม มีม Sui เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.297
-0.27%
+1.76%
-16.50%
$ 2.06B
$ 68.02K
2
Horizen
Horizen
ZEN
$ 3.997
+0.27%
+0.20%
-5.40%
$ 72.68M
$ 14.18K
3
WINK
WINK
WIN
$ 0.00003029
-0.03%
-0.23%
-6.59%
$ 30.16M
$ 1.79B
4
Sonic SVM
Sonic SVM
SONIC
$ 0.01871
-0.37%
+0.86%
-0.59%
$ 12.52M
$ 3.03M
5
Lofi
Lofi
LOFI
$ 0.003684
0.00%
-2.05%
-4.19%
$ 3.68M
$ 122.10K
6
Sudeng
Sudeng
HIPPO
$ 0.0001152
-0.43%
+4.16%
-8.72%
$ 1.15M
$ 534.11M
7
BLUB
BLUB
BLUB
$ 1.825E-9
+0.11%
-2.70%
-9.52%
$ 767.91K
--
8
MemeFi
MemeFi
MEMEFI
$ 4.496E-5
+2.27%
-4.30%
-27.44%
$ 449.63K
--
9
AXOL
AXOL
AXOL
$ 0.00040486
-0.01%
0.00%
-21.66%
$ 404.86K
$ 48.67
10
MANIFEST
MANIFEST
MANIFEST
$ 0.000415
-0.15%
+0.01%
+24.74%
$ 337.65K
$ 985.65
11
Fud the Pug
Fud the Pug
FUD
$ 5.408E-9
+0.15%
-7.60%
-20.88%
$ 310.93K
--
12
BRAT
BRAT
BRAT
$ 0.00016612
-0.04%
-0.00%
+15.37%
$ 166.12K
$ 108.59
13
Bull
Bull
BULL
$ 0.0001528
+0.59%
+13.35%
+9.93%
$ 152.79K
$ 391.47M
14
Tardi
Tardi
TARDI
$ 9.919E-5
0.00%
-0.60%
-3.00%
$ 99.19K
--
15
Toilet Dust
Toilet Dust
TOILET
$ 9.33E-6
+0.11%
+2.30%
-8.62%
$ 93.29K
--
16
SUITRUMP
SUITRUMP
SUITRUMP
$ 9.8E-6
+0.10%
-0.60%
-1.90%
$ 91.96K
--
17
Suimon
Suimon
SUIMON
$ 6.824E-5
+0.13%
-1.80%
-2.99%
$ 68.24K
--
18
PIGU
PIGU
PIGU
$ 4.87868E-7
0.00%
-2.60%
-3.02%
$ 48.79K
--
19
SKELETON
SKELETON
SKELSUI
$ 3.103E-5
0.00%
-1.70%
-1.30%
$ 31.03K
--
20
PUGWIFHAT
PUGWIFHAT
PUGWIF
$ 2.716E-5
+0.15%
-0.20%
+1.80%
$ 27.16K
--
21
CULOSUI
CULOSUI
CULO
$ 2.681E-5
0.00%
-0.40%
-0.48%
$ 26.81K
--
22
Super Suiyan
Super Suiyan
SUIYAN
$ 1.96E-6
0.00%
+1.30%
+4.26%
$ 19.59K
--
23
Suiba Inu
Suiba Inu
SUIB
$ 1.384E-5
0.00%
-0.80%
+10.37%
$ 13.84K
--
24
Scuba Dog
Scuba Dog
SCUBA
$ 1.322E-5
0.00%
+5.40%
0.00%
$ 13.22K
--
25
Liquor
Liquor
LIQ
$ 1.73032E-7
0.00%
-1.50%
-1.77%
$ 12.06K
--
26
suibeaver
suibeaver
DAM
$ 1.01E-6
0.00%
-4.30%
0.00%
$ 10.10K
--
27
Cap
Cap
CAP
$ 0.06488
-0.88%
+1.50%
+45.96%
--
$ 4.23M
28
Capinfra
Capinfra
CAPINFRA
$ 0.09424
+0.09%
-0.45%
-0.88%
--
$ 901.22K
29
MIU
MIU
MIU
$ 0.00000000189
-1.06%
+0.54%
0.00%
--
$ 12.36T

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น มีม Sui คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น มีม Sui เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 29 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $2.18B
โทเค็น มีม Sui ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น มีม Sui ที่ติดตามบน MEXC นั้น BULL แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 13.35% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น มีม Sui กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 29 มีม Sui ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น มีม Sui ยอดนิยม รวมถึง UNI, ZEN, WIN. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ มีม Sui คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น มีม Sui ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $2.18B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม มีม Sui นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง