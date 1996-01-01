ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น ระบบนิเวศ Sora ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Sora เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00093
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 20.73M
2
LEO Token
LEO Token
LEO
$ 9.34
0.00%
+0.05%
-3.41%
$ 8.59B
$ 407.43K
3
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,096.22
-0.14%
-0.04%
-1.49%
$ 7.36B
$ 0.94
4
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.453
+0.23%
-1.03%
+13.92%
$ 6.23B
$ 49.94K
5
OKB
OKB
OKB
$ 104.837
+0.07%
-0.87%
+10.86%
$ 2.20B
$ 2.26K
6
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.299
-0.27%
+1.76%
-16.50%
$ 2.06B
$ 68.02K
7
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 86.6
-0.22%
+0.07%
-3.24%
$ 1.34B
$ 913.47
8
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7024
-0.14%
-0.69%
-2.74%
$ 454.56M
$ 89.28K
9
Curve
Curve
CRV
$ 0.2517
-0.08%
+4.52%
-3.67%
$ 381.91M
$ 2.29M
10
Compound
Compound
COMP
$ 16.17
+0.06%
-0.25%
-1.64%
$ 162.10M
$ 3.45K
11
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01344
-0.15%
-0.95%
-4.73%
$ 146.50M
$ 4.41M
12
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,954.6
-0.19%
+0.14%
-3.20%
$ 70.11M
$ 31.16
13
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0.2087
-0.10%
+1.06%
+6.48%
$ 68.67M
$ 269.55K
14
Holo Token
Holo Token
HOT
$ 0.0003284
+0.03%
-0.12%
-2.52%
$ 57.87M
$ 170.54M
15
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1596
-0.06%
-0.19%
-4.99%
$ 45.89M
$ 344.31K
16
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1,885.35
+0.08%
+0.00%
+0.88%
$ 34.86M
$ 62.44K
17
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.004883
-0.22%
-1.61%
-2.39%
$ 27.30M
$ 12.08M
18
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
$ 0.04767914
+0.56%
-0.00%
+1.03%
$ 27.18M
$ 223.52K
19
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0.2868
-0.31%
-0.63%
+5.60%
$ 24.79M
$ 198.33K
20
Ocean Protocol
Ocean Protocol
OCEAN
$ 0.095376
+0.46%
+0.02%
+0.78%
$ 22.98M
$ 26.47K
21
Phala
Phala
PHA
$ 0.02181
-0.09%
-1.17%
-10.80%
$ 18.39M
$ 2.84M
22
DIA
DIA
DIA
$ 0.123531
+0.57%
-0.02%
+3.03%
$ 14.78M
$ 2.75M
23
SingularityNET
SingularityNET
AGIX
$ 0.055062
-0.01%
-0.02%
-5.89%
$ 13.12M
$ 4.15K
24
renBTC
renBTC
RENBTC
$ 15,189.76
+0.06%
+0.00%
-9.05%
$ 4.63M
$ 2.07K
25
Ren
Ren
REN
$ 0.00315867
-3.57%
0.00%
-4.30%
$ 3.16M
$ 171.87K
26
Cream
Cream
CREAM
$ 0.42246
0.00%
--
+0.03%
$ 1.24M
$ 2.92
27
xFUND
xFUND
XFUND
$ 72.69
+0.10%
+0.01%
+4.73%
$ 724.76K
$ 574.54
28
Sora Validator
Sora Validator
VAL
$ 0.00659752
+0.10%
+0.01%
-2.84%
$ 368.55K
$ 500.41
29
Stafi
Stafi
FIS
$ 0.00171086
-0.93%
-0.13%
-12.87%
$ 266.23K
$ 62.86K
30
STAKE
STAKE
STAKE
$ 0.0335203
0.00%
+0.01%
+0.72%
$ 73.27K
$ 1.00
31
Kaon
Kaon
KAON
$ 5.95E-6
0.00%
-1.00%
-10.26%
$ 62.59K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Sora คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Sora เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 31 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $104.22B
โทเค็น ระบบนิเวศ Sora ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Sora ที่ติดตามบน MEXC นั้น CRV แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 4.52% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Sora กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 31 ระบบนิเวศ Sora ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Sora ยอดนิยม รวมถึง USDC, LEO, WBTC. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Sora คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Sora ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $104.22B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Sora นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง