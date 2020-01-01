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โทเค็น ระบบนิเวศ Secret ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Secret เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Injective
Injective
INJ
$ 4.078
-0.15%
-1.87%
-7.44%
$ 410.18M
$ 202.82K
2
TIA
TIA
TIA
$ 0.3052
-0.10%
+0.89%
-4.98%
$ 282.51M
$ 610.11K
3
$ 0.03591
0.00%
+0.14%
-2.44%
$ 42.62M
$ 15.15K
4
Osmosis
Osmosis
OSMO
$ 0.03024
-0.26%
-0.95%
+0.60%
$ 23.50M
$ 1.96M
5
Agoric
Agoric
BLD
$ 0.00671429
-0.01%
-0.00%
-0.59%
$ 4.65M
$ 1.97K
6
Stride Staked Atom
Stride Staked Atom
STATOM
$ 2.86
0.00%
-0.00%
+5.15%
$ 3.85M
$ 11.42K
7
JUNO
JUNO
JUNO
$ 0.01987508
+0.63%
-0.05%
-4.56%
$ 1.58M
$ 7.98K
8
Inter Stable Token
Inter Stable Token
IST
$ 0.984674
-0.33%
-0.01%
-0.25%
$ 1.38M
$ 25.28
9
Shade Protocol
Shade Protocol
SHD
$ 0.062995
-0.90%
-0.04%
-24.54%
$ 339.11K
$ 8.47K
10
Axelar Wrapped Ether
Axelar Wrapped Ether
AXLETH
$ 1,882.14
-0.02%
+0.00%
+0.93%
$ 93.40K
$ 2.22K
11
Stride Staked Injective
Stride Staked Injective
STINJ
$ 6.17
0.00%
-0.01%
-7.08%
$ 88.48K
$ 79.82K
12
WDOT
WDOT
WDOT
$ 0.763998
0.00%
-0.01%
-5.07%
$ 77.38K
$ 25.99
13
Jackal Protocol
Jackal Protocol
JKL
$ 0.00042519
-0.33%
-0.00%
+9.58%
$ 56.04K
$ 100.55
14
Composite
Composite
CMST
$ 0.05105
0.00%
--
0.00%
$ 15.46K
$ 478.23

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Secret คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Secret เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 14 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $770.95M
โทเค็น ระบบนิเวศ Secret ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Secret ที่ติดตามบน MEXC นั้น TIA แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.89% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Secret กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 14 ระบบนิเวศ Secret ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Secret ยอดนิยม รวมถึง INJ, TIA, WAXL. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Secret คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Secret ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $770.95M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Secret นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง