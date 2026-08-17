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ราคาปัจจุบัน JUNO วันนี้ คือ 0.02079443 USD มูลค่าตลาด JUNO เท่ากับ 1,653,370 USD ติดตามการอัปเดตราคา JUNO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน JUNO วันนี้ คือ 0.02079443 USD มูลค่าตลาด JUNO เท่ากับ 1,653,370 USD ติดตามการอัปเดตราคา JUNO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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JUNO ราคา (JUNO)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 JUNO เป็น USD

$0.02082292
$0.02082292$0.02082292
+0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
JUNO (JUNO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:20:33 (UTC+8)

ราคา JUNO วันนี้

ราคาปัจจุบัน JUNO (JUNO) วันนี้ $ 0.02079443, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.86% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน JUNO เป็น USD คือ $ 0.02079443 ต่อ JUNO.

JUNO มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,653,370 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 79.51M JUNO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา JUNO เทรดระหว่าง $ 0.01949914 (ต่ำ) กับ $ 0.02114474 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 45.74 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น JUNO เคลื่อนไหว +0.33% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.66% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 7.42K.

JUNO (JUNO) ข้อมูลการตลาด

$ 1.65M
$ 1.65M$ 1.65M

$ 7.42K
$ 7.42K$ 7.42K

$ 2.20M
$ 2.20M$ 2.20M

79.51M
79.51M 79.51M

105,634,214.31628
105,634,214.31628 105,634,214.31628

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ JUNO คือ $ 1.65M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 7.42K อุปทานหมุนเวียนของ JUNO คือ 79.51M โดยมีอุปทานรวมที่ 105634214.31628 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.20M

ประวัติราคา JUNO USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01949914
$ 0.01949914$ 0.01949914
ต่ำสุด 24h
$ 0.02114474
$ 0.02114474$ 0.02114474
สูงสุด 24h

$ 0.01949914
$ 0.01949914$ 0.01949914

$ 0.02114474
$ 0.02114474$ 0.02114474

$ 45.74
$ 45.74$ 45.74

$ 0
$ 0$ 0

+0.33%

+1.86%

-0.66%

-0.66%

ประวัติราคา JUNO (JUNO) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา JUNO เป็น USD เท่ากับ $ +0.00037946
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา JUNO เป็น USD เท่ากับ $ -0.0011944902
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา JUNO เป็น USD เท่ากับ $ -0.0068510015
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา JUNO เป็น USD เท่ากับ $ -0.00000000207426097

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00037946+1.86%
30 วัน$ -0.0011944902-5.74%
60 วัน$ -0.0068510015-32.94%
90 วัน$ -0.00000000207426097-0.00%

การคาดการณ์ราคา JUNO

การคาดการณ์ราคา JUNO (JUNO) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ JUNO ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา JUNO (JUNO) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ JUNO อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา JUNO จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา JUNO ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา JUNO

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JUNO (JUNO) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Cosmos EcosystemEvmos EcosystemJuno Ecosystem

เกี่ยวกับ JUNO

ราคาปัจจุบันของ JUNO คือเท่าไร?

JUNO ซื้อขายอยู่ที่ ฿0.6715449496463693020000 ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 1.85% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

JUNO เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ 1.85% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก JUNO กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

JUNO มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Smart Contract Platform,Cosmos Ecosystem,Osmosis Ecosystem,Juno Ecosystem,Evmos Ecosystem,Secret Ecosystem อย่างไร?

ในกลุ่ม Smart Contract Platform,Cosmos Ecosystem,Osmosis Ecosystem,Juno Ecosystem,Evmos Ecosystem,Secret Ecosystem JUNO แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ JUNO ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿53394696.24302361800000 ส่งผลให้ JUNO อยู่ในอันดับที่ #2379 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿0.6297142547041445960000 ถึง ฿0.6828580229698804360000 ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

JUNO มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

JUNO มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ JUNO อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 79509430.0 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ JUNO

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:20:33 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ JUNO (JUNO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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