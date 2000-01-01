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โทเค็น ระบบนิเวศ Polygon ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Polygon เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,884.76
-0.04%
+0.10%
+0.52%
$ 227.70B
$ 27.96K
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 20.73M
3
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,105.86
-0.14%
-0.04%
-1.49%
$ 7.36B
$ 0.94
4
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.469
+0.23%
-1.03%
+13.92%
$ 6.23B
$ 49.94K
5
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,883.74
-0.06%
0.00%
+0.51%
$ 4.54B
--
6
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998824
-0.01%
0.00%
-0.03%
$ 4.06B
$ 55.66M
7
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999913
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 2.78B
$ 31.19M
8
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.76B
--
9
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.34
-0.20%
-2.55%
-1.64%
$ 2.74B
$ 47.64K
10
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.303
-0.27%
+1.76%
-16.50%
$ 2.06B
$ 68.02K
11
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 86.67
-0.22%
+0.07%
-3.24%
$ 1.34B
$ 913.47
12
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.07521
+0.12%
-0.38%
-2.59%
$ 802.16M
$ 1.20M
13
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,200.69
+0.09%
+0.00%
+0.52%
$ 704.66M
$ 454.13K
14
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9991
-0.01%
0.00%
+0.16%
$ 494.02M
$ 5.49K
15
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7048
-0.14%
-0.69%
-2.74%
$ 454.56M
$ 89.28K
16
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,074
+0.16%
+0.00%
-1.14%
$ 410.27M
$ 10.68K
17
Curve
Curve
CRV
$ 0.2513
-0.08%
+4.52%
-3.67%
$ 381.91M
$ 2.29M
18
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,144.54
+0.06%
+0.00%
+0.66%
$ 353.92M
$ 2.41M
19
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.413
-0.42%
+0.28%
-4.78%
$ 335.70M
$ 525.67K
20
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63,052
+0.01%
0.00%
-1.23%
$ 283.50M
$ 646.85K
21
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00004798
-0.06%
-1.90%
-3.77%
$ 264.71M
$ 1.94B
22
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.7662
+0.03%
-2.67%
-10.60%
$ 262.83M
$ 171.54K
23
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.3048
-0.23%
+1.57%
+3.50%
$ 256.90M
$ 323.62K
24
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998824
0.00%
0.00%
-0.09%
$ 215.15M
$ 3.52M
25
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999273
0.00%
0.00%
0.00%
$ 212.76M
$ 4.69M
26
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002344
-0.09%
-0.51%
-3.26%
$ 206.35M
$ 79.91B
27
APE and PEPE
APE and PEPE
APEPE
$ 0.0000009225
+0.02%
-0.17%
+0.08%
$ 193.89M
$ 155.47B
28
Polymarket USD
Polymarket USD
PUSD
$ 0.999927
-0.01%
-0.00%
-0.01%
$ 174.23M
$ 67.23K
29
Compound
Compound
COMP
$ 16.19
+0.06%
-0.25%
-1.64%
$ 162.10M
$ 3.45K
30
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
SAFO
$ 1.017
0.00%
0.00%
0.00%
$ 148.07M
--
31
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01347
-0.15%
-0.95%
-4.73%
$ 146.50M
$ 4.41M
32
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001448
-0.14%
-2.23%
-3.40%
$ 139.21M
$ 64.25M
33
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06355
-0.08%
-1.30%
-4.62%
$ 126.36M
$ 849.96K
34
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.36992
-0.26%
-0.80%
+5.34%
$ 124.17M
$ 173.93K
35
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1236
-0.16%
+0.65%
-4.83%
$ 124.10M
$ 623.11K
36
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,356.84
-0.01%
0.00%
-0.16%
$ 118.65M
$ 8.24M
37
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 1,881.56
+0.10%
+0.00%
+0.79%
$ 116.73M
$ 60.00K
38
$ 0.03967
-0.23%
-0.70%
-3.97%
$ 116.48M
$ 1.54M
39
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.99985
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 113.26M
$ 1.76M
40
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07278
-0.21%
+0.15%
-2.61%
$ 100.07M
$ 2.79M
41
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
ACRED
$ 1,108.62
+0.04%
0.00%
+0.41%
$ 95.31M
--
42
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1439
+0.21%
-0.83%
+4.97%
$ 94.98M
$ 378.31K
43
Instadapp
Instadapp
FLUID
$ 1.1937
0.00%
+1.81%
-0.76%
$ 93.94M
$ 184.27
44
GEODNET
GEODNET
GEOD
$ 0.2019
-0.05%
+7.92%
+7.07%
$ 89.81M
$ 816.72K
45
BAT
BAT
BAT
$ 0.05978
-0.37%
+1.43%
-9.84%
$ 89.09M
$ 952.88K
46
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2,188.76
-0.02%
+0.00%
+0.34%
$ 81.49M
$ 57.31
47
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,362.97
-0.01%
-0.00%
-0.31%
$ 71.25M
$ 449.70K
48
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.1225
0.00%
-11.14%
+18.17%
$ 71.16M
$ 1.13M
49
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,957.3
-0.19%
+0.14%
-3.20%
$ 70.11M
$ 31.16
50
SNX
SNX
SNX
$ 0.1988
-0.10%
-0.60%
-5.38%
$ 68.49M
$ 282.27K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Polygon คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Polygon เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 527 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $347.47B
โทเค็น ระบบนิเวศ Polygon ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Polygon ที่ติดตามบน MEXC นั้น LUCHOW แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 174.30% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Polygon กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 527 ระบบนิเวศ Polygon ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Polygon ยอดนิยม รวมถึง ETH, USDC, WBTC. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Polygon คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Polygon ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $347.47B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Polygon นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง