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ราคาปัจจุบัน Polymarket USD วันนี้ คือ 1 USD มูลค่าตลาด PUSD เท่ากับ 174,239,747 USD ติดตามการอัปเดตราคา PUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Polymarket USD วันนี้ คือ 1 USD มูลค่าตลาด PUSD เท่ากับ 174,239,747 USD ติดตามการอัปเดตราคา PUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Polymarket USD ราคา (PUSD)

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ราคาปัจจุบัน 1 PUSD เป็น USD

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ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
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Polymarket USD (PUSD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:56:01 (UTC+8)

ราคา Polymarket USD วันนี้

ราคาปัจจุบัน Polymarket USD (PUSD) วันนี้ $ 1.0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.14% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PUSD เป็น USD คือ $ 1.0 ต่อ PUSD.

Polymarket USD มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 174,239,747 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 466.97M PUSD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PUSD เทรดระหว่าง $ 0.999652 (ต่ำ) กับ $ 1.002 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.071 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.988297

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PUSD เคลื่อนไหว +0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.01% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 71.05K.

Polymarket USD (PUSD) ข้อมูลการตลาด

$ 174.24M
$ 174.24M$ 174.24M

$ 71.05K
$ 71.05K$ 71.05K

$ 174.24M
$ 174.24M$ 174.24M

466.97M
466.97M 466.97M

466,970,555.407378
466,970,555.407378 466,970,555.407378

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Polymarket USD คือ $ 174.24M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 71.05K อุปทานหมุนเวียนของ PUSD คือ 466.97M โดยมีอุปทานรวมที่ 466970555.407378 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 174.24M

ประวัติราคา Polymarket USD USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.999652
$ 0.999652$ 0.999652
ต่ำสุด 24h
$ 1.002
$ 1.002$ 1.002
สูงสุด 24h

$ 0.999652
$ 0.999652$ 0.999652

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 1.071
$ 1.071$ 1.071

$ 0.988297
$ 0.988297$ 0.988297

+0.00%

-0.13%

-0.01%

-0.01%

ประวัติราคา Polymarket USD (PUSD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Polymarket USD เป็น USD เท่ากับ $ -0.001384620403575898
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Polymarket USD เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000222000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Polymarket USD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0004251000
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Polymarket USD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000393585477638

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.001384620403575898-0.13%
30 วัน$ -0.0000222000-0.00%
60 วัน$ +0.0004251000+0.04%
90 วัน$ +0.0000393585477638+0.00%

การคาดการณ์ราคา Polymarket USD

การคาดการณ์ราคา Polymarket USD (PUSD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ PUSD ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Polymarket USD (PUSD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Polymarket USD อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Polymarket USD จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา PUSD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Polymarket USD

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เกี่ยวกับ Polymarket USD

ราคาปัจจุบันของ Polymarket USD คือเท่าไร?

Polymarket USD (PUSD) ซื้อขายอยู่ที่ ฿32.295109571920000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ -0.13% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ

Polymarket USD มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?

ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Stablecoins,USD Stablecoin,Polygon Ecosystem PUSD มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้

วันนี้ PUSD ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PUSD มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ Polymarket USD มีเท่าไร?

วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 466970555.407378 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ PUSD คือเท่าไร?

ปัจจุบัน Polymarket USD ครองอันดับตลาดที่ #-- ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿5627091721.14861910424000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Polymarket USD มีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ -0.13% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --

Polymarket USD เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?

ในกลุ่ม Stablecoins,USD Stablecoin,Polygon Ecosystem PUSD แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Polymarket USD

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:56:01 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Polymarket USD (PUSD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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