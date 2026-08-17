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ราคาปัจจุบัน Spiko Amundi Overnight Swap Fund วันนี้ คือ 1.017 USD มูลค่าตลาด SAFO เท่ากับ 148,066,803 USD ติดตามการอัปเดตราคา SAFO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Spiko Amundi Overnight Swap Fund วันนี้ คือ 1.017 USD มูลค่าตลาด SAFO เท่ากับ 148,066,803 USD ติดตามการอัปเดตราคา SAFO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Spiko Amundi Overnight Swap Fund ราคา (SAFO)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SAFO เป็น USD

$1.017
$1.017$1.017
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:25:25 (UTC+8)

ราคา Spiko Amundi Overnight Swap Fund วันนี้

ราคาปัจจุบัน Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO) วันนี้ $ 1.017, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SAFO เป็น USD คือ $ 1.017 ต่อ SAFO.

Spiko Amundi Overnight Swap Fund มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 148,066,803 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 145.53M SAFO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SAFO เทรดระหว่าง $ 1.017 (ต่ำ) กับ $ 1.017 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.017 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.015

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SAFO เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.08% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 0.00.

Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO) ข้อมูลการตลาด

$ 148.07M
$ 148.07M$ 148.07M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 148.07M
$ 148.07M$ 148.07M

145.53M
145.53M 145.53M

145,528,352.02652
145,528,352.02652 145,528,352.02652

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Spiko Amundi Overnight Swap Fund คือ $ 148.07M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 0.00 อุปทานหมุนเวียนของ SAFO คือ 145.53M โดยมีอุปทานรวมที่ 145528352.02652 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 148.07M

ประวัติราคา Spiko Amundi Overnight Swap Fund USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.017
$ 1.017$ 1.017
ต่ำสุด 24h
$ 1.017
$ 1.017$ 1.017
สูงสุด 24h

$ 1.017
$ 1.017$ 1.017

$ 1.017
$ 1.017$ 1.017

$ 1.017
$ 1.017$ 1.017

$ 1.015
$ 1.015$ 1.015

0.00%

0.00%

+0.08%

+0.08%

ประวัติราคา Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Spiko Amundi Overnight Swap Fund เป็น USD เท่ากับ $ 0.0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Spiko Amundi Overnight Swap Fund เป็น USD เท่ากับ $ +0.0031182237
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Spiko Amundi Overnight Swap Fund เป็น USD เท่ากับ $ +0.0066442644
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Spiko Amundi Overnight Swap Fund เป็น USD เท่ากับ $ -0.000443

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0.00.00%
30 วัน$ +0.0031182237+0.31%
60 วัน$ +0.0066442644+0.65%
90 วัน$ -0.000443-0.00%

การคาดการณ์ราคา Spiko Amundi Overnight Swap Fund

การคาดการณ์ราคา Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SAFO ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Spiko Amundi Overnight Swap Fund อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Spiko Amundi Overnight Swap Fund จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SAFO ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Spiko Amundi Overnight Swap Fund

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Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Arbitrum EcosystemBase EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

เกี่ยวกับ Spiko Amundi Overnight Swap Fund

ราคาปัจจุบันของ Spiko Amundi Overnight Swap Fund ที่ซื้อขายอยู่คือเท่าไร?

Spiko Amundi Overnight Swap Fund มีราคาอยู่ที่ ฿32.84478402737148000 โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.0%

มีกิจกรรมการซื้อขายมากแค่ไหนในวันนี้?

มูลค่ารวมของการซื้อขายทั้งหมดบนกระดานแลกเปลี่ยนหลักอยู่ที่ ฿-- ซึ่งบ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในตลาดและสภาพคล่องที่ต่อเนื่อง

ตลาด SAFO มีสภาพคล่องมากเพียงใด?

คะแนนสภาพคล่องที่ --/100 สะท้อนถึงความลึกของหนังสือคำสั่งซื้อ ประสิทธิภาพในการดำเนินการคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ และความแคบของสเปรดในคู่ซื้อขายหลัก

ช่วงการซื้อขายรายวันบ่งบอกอะไรบ้าง?

การเคลื่อนไหวของราคาระหว่าง ฿32.84478402737148000 และ ฿32.84478402737148000 เน้นถึงระดับความผันผวนในปัจจุบันและแรงฉุดภายในวัน

อันดับปัจจุบันของ Spiko Amundi Overnight Swap Fund ในตลาดคืออะไร?

ขณะนี้ Spiko Amundi Overnight Swap Fund อยู่ในอันดับที่ #196 โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿4781929366.92070750932000

อุปทานมีบทบาทอย่างไรต่อเสถียรภาพของราคา?

อุปทานโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 145528352.02652 ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมของราคา โดยเฉพาะในช่วงที่มีความต้องการสูงหรือขาดแคลน

ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อโปรไฟล์สภาพคล่องของ Spiko Amundi Overnight Swap Fund?

สภาพคล่องขึ้นอยู่กับกิจกรรมของผู้ทำตลาด ความหลากหลายของคู่ซื้อขาย ความลึกของกระดานแลกเปลี่ยน และการมีส่วนร่วมของระบบนิเวศจากเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Spiko Amundi Overnight Swap Fund

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:25:25 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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