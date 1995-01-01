ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น ระบบนิเวศ Manta Network ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Manta Network เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00094
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 21.44M
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
-0.01%
-0.01%
+0.01%
$ 4.49B
$ 38.74K
3
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.40B
$ 3.03M
4
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,026.51
+0.07%
+0.00%
+0.42%
$ 865.26M
$ 4.82K
5
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08342
+0.20%
-0.81%
-4.79%
$ 777.14M
$ 1.67M
6
Pyth Network
Pyth Network
PYTH
$ 0.03907
-0.38%
-1.16%
-8.70%
$ 308.15M
$ 3.24M
7
Tellor Tributes
Tellor Tributes
TRB
$ 13.04
0.00%
-0.01%
-4.75%
$ 36.55M
$ 39.59M
8
Manta Network
Manta Network
MANTA
$ 0.05726
-0.35%
-0.61%
-1.77%
$ 27.14M
$ 925.07K
9
Bella
Bella
BEL
$ 0.11986
+3.68%
+11.89%
+10.77%
$ 9.50M
$ 669.29K
10
Quickswap
Quickswap
QUICK
$ 0.008173
+0.02%
-0.90%
+0.34%
$ 6.20M
$ 7.15M
11
Stader MaticX
Stader MaticX
MATICX
$ 0.089367
0.00%
-0.00%
-2.86%
$ 3.17M
$ 22.25
12
Anzen Staked USDz
Anzen Staked USDz
SUSDZ
$ 1.2
0.00%
--
0.00%
$ 611.93K
$ 506.73
13
iZUMi Finance
iZUMi Finance
IZI
$ 0.00067545
0.00%
-0.00%
-6.10%
$ 531.85K
$ 4.74K
14
Deri Protocol
Deri Protocol
DERI
$ 0.00072151
0.00%
--
-8.33%
$ 337.61K
$ 15.68
15
Bifrost Voucher MANTA
Bifrost Voucher MANTA
VMANTA
$ 0.078977
-0.06%
-0.01%
-2.25%
$ 318.34K
$ 23.98
16
Ispolink
Ispolink
ISP
$ 2.199E-5
+0.73%
-1.20%
-14.60%
$ 208.85K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Manta Network คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Manta Network เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 16 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $82.79B
โทเค็น ระบบนิเวศ Manta Network ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Manta Network ที่ติดตามบน MEXC นั้น BEL แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 11.89% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Manta Network กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 16 ระบบนิเวศ Manta Network ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Manta Network ยอดนิยม รวมถึง USDC, USDE, SUSDE. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Manta Network คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Manta Network ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $82.79B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Manta Network นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง