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โทเค็น กิลด์และทุนการศึกษา ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม กิลด์และทุนการศึกษา เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0.01989
-0.20%
-0.95%
-0.10%
$ 15.16M
$ 2.66M
2
Ancient8
Ancient8
A8
$ 0.004152
+0.17%
-3.12%
-14.30%
$ 2.29M
$ 10.63M
3
BlockchainSpace
BlockchainSpace
GUILD
$ 0.0028165
0.00%
+0.14%
-0.29%
$ 1.28M
$ 255.92
4
Avocado DAO
Avocado DAO
AVG
$ 0.00195123
0.00%
--
-1.77%
$ 298.89K
$ 3.79
5
BlackPool
BlackPool
BPT
$ 0.00177343
0.00%
--
0.00%
$ 39.65K
$ 1.00
6
VEMP Horizon
VEMP Horizon
VEMP
$ 5.238E-5
-1.47%
-0.90%
-7.93%
$ 26.19K
--
7
Good Games Guild
Good Games Guild
GGG
$ 0.00026095
0.00%
--
-1.81%
$ 10.44K
$ 130.66
8
Rain Protocol
Rain Protocol
RAIN
$ 0.0129993
+1.14%
+2.94%
+1.20%
--
$ 242.13M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น กิลด์และทุนการศึกษา คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น กิลด์และทุนการศึกษา เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 8 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $19.11M
โทเค็น กิลด์และทุนการศึกษา ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น กิลด์และทุนการศึกษา ที่ติดตามบน MEXC นั้น RAIN แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 2.94% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น กิลด์และทุนการศึกษา กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 8 กิลด์และทุนการศึกษา ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น กิลด์และทุนการศึกษา ยอดนิยม รวมถึง YGG, A8, GUILD. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ กิลด์และทุนการศึกษา คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น กิลด์และทุนการศึกษา ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $19.11M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม กิลด์และทุนการศึกษา นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง