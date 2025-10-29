ราคาปัจจุบัน Avocado DAO วันนี้ คือ 0.00512522 USD ติดตามการอัปเดตราคา AVG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AVG ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Avocado DAO วันนี้ คือ 0.00512522 USD ติดตามการอัปเดตราคา AVG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AVG ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AVG

ข้อมูลราคา AVG

เอกสารไวท์เปเปอร์ AVG

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ AVG

โทเคโนมิกส์ AVG

การคาดการณ์ราคา AVG

Avocado DAO โลโก้

Avocado DAO ราคา (AVG)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 AVG เป็น USD

$0.00512522
$0.00512522
-4.70%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
Avocado DAO (AVG) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:50:32 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Avocado DAO (AVG) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00511515
$ 0.00511515
ต่ำสุด 24h
$ 0.00539297
$ 0.00539297
สูงสุด 24h

$ 0.00511515
$ 0.00511515

$ 0.00539297
$ 0.00539297

$ 2.69
$ 2.69

$ 0.00450186
$ 0.00450186

--

-4.78%

-0.98%

-0.98%

ราคาเรียลไทม์ Avocado DAO (AVG) คือ $0.00512522 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดAVG ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00511515 และราคาสูงสุด $ 0.00539297 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ AVG คือ $ 2.69 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00450186

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น AVG มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -4.78% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -0.98% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Avocado DAO (AVG) ข้อมูลการตลาด

$ 770.65K
$ 770.65K

--
----

$ 5.13M
$ 5.13M

150.36M
150.36M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Avocado DAO คือ $ 770.65K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ AVG คือ 150.36M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 5.13M

ประวัติราคา Avocado DAO (AVG) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Avocado DAO เป็น USD เท่ากับ $ -0.000257568024709068
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Avocado DAO เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000801369
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Avocado DAO เป็น USD เท่ากับ $ -0.0008346712
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Avocado DAO เป็น USD เท่ากับ $ -0.000277552947269388

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000257568024709068-4.78%
30 วัน$ +0.0000801369+1.56%
60 วัน$ -0.0008346712-16.28%
90 วัน$ -0.000277552947269388-5.13%

อะไรคือ Avocado DAO (AVG)

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Avocado DAO (USD)

Avocado DAO (AVG) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Avocado DAO (AVG) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Avocado DAO

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Avocado DAO ตอนนี้!

AVG เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Avocado DAO (AVG)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Avocado DAO (AVG) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ AVGโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Avocado DAO (AVG)

วันนี้ Avocado DAO (AVG) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน AVG เป็นUSD คือ 0.00512522 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน AVG เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ AVG เป็น USD คือ $ 0.00512522 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Avocado DAO คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ AVG คือ $ 770.65K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ AVG คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ AVG คือ 150.36M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ AVG คือเท่าใด?
AVG ถึงราคา ATH ที่ 2.69 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ AVG คือเท่าไร?
AVG ถึงราคา ATL ที่ 0.00450186 USD
ปริมาณการเทรดของ AVG คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ AVG คือ -- USD
ปีนี้ AVG จะสูงขึ้นอีกไหม?
AVG อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา AVG เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:50:32 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Avocado DAO (AVG)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

$114,854.64

$4,110.68

$0.04018

$199.44

$3.4004

$4,110.68

$114,854.64

$199.44

$2.6664

$0.20047

$0.00000

$0.000000

$0.00000

$0.008820

$1.600

$0.011756

$0.0000000370

$1.600

$0.00195

$0.0000000000000000077

