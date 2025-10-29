ราคาปัจจุบัน Body Scan AI วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา SCANAI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SCANAI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Body Scan AI วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา SCANAI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SCANAI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SCANAI

ข้อมูลราคา SCANAI

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SCANAI

โทเคโนมิกส์ SCANAI

การคาดการณ์ราคา SCANAI

Body Scan AI โลโก้

Body Scan AI ราคา (SCANAI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SCANAI เป็น USD

$0.00041274
$0.00041274$0.00041274
-12.70%1D
Body Scan AI (SCANAI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:53:15 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Body Scan AI (SCANAI) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00276659
$ 0.00276659$ 0.00276659

$ 0
$ 0$ 0

-2.80%

-12.28%

-31.87%

-31.87%

ราคาเรียลไทม์ Body Scan AI (SCANAI) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSCANAI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SCANAI คือ $ 0.00276659 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SCANAI มีการเปลี่ยนแปลง -2.80% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -12.28% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -31.87% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Body Scan AI (SCANAI) ข้อมูลการตลาด

$ 412.95K
$ 412.95K$ 412.95K

--
----

$ 412.95K
$ 412.95K$ 412.95K

999.86M
999.86M 999.86M

999,862,584.27966
999,862,584.27966 999,862,584.27966

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Body Scan AI คือ $ 412.95K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SCANAI คือ 999.86M โดยมีอุปทานรวมที่ 999862584.27966 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 412.95K

ประวัติราคา Body Scan AI (SCANAI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Body Scan AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Body Scan AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Body Scan AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Body Scan AI เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-12.28%
30 วัน$ 0-43.50%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Body Scan AI (SCANAI)

Body Scan AI ($SCANAI) is an innovative cryptocurrency designed to revolutionize health and wellness by merging AI-powered body scanning with blockchain technology. Users can scan their bodies to monitor health metrics such as composition, posture, and skin condition, while earning $SCANAI tokens for participation. These tokens can be redeemed for consultations, fitness services, or health products within the SCANAI marketplace. With decentralized storage ensuring privacy and security, users maintain full control of their sensitive health data while benefiting from personalized AI-driven insights. Beyond personal wellness, Body Scan AI contributes anonymized data to medical research, supporting advancements in disease prevention and personalized medicine. This makes SCANAI not only a tool for individual empowerment but also a driver of global healthcare innovation.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Body Scan AI (SCANAI) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Body Scan AI (USD)

Body Scan AI (SCANAI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Body Scan AI (SCANAI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Body Scan AI

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Body Scan AI ตอนนี้!

SCANAI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Body Scan AI (SCANAI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Body Scan AI (SCANAI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SCANAIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Body Scan AI (SCANAI)

วันนี้ Body Scan AI (SCANAI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SCANAI เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SCANAI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SCANAI เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Body Scan AI คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SCANAI คือ $ 412.95K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SCANAI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SCANAI คือ 999.86M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SCANAI คือเท่าใด?
SCANAI ถึงราคา ATH ที่ 0.00276659 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SCANAI คือเท่าไร?
SCANAI ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ SCANAI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SCANAI คือ -- USD
ปีนี้ SCANAI จะสูงขึ้นอีกไหม?
SCANAI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SCANAI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:53:15 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

