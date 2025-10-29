Body Scan AI ราคา (SCANAI)
-2.80%
-12.28%
-31.87%
-31.87%
ราคาเรียลไทม์ Body Scan AI (SCANAI) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSCANAI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SCANAI คือ $ 0.00276659 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SCANAI มีการเปลี่ยนแปลง -2.80% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -12.28% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -31.87% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Body Scan AI คือ $ 412.95K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SCANAI คือ 999.86M โดยมีอุปทานรวมที่ 999862584.27966 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 412.95K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Body Scan AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Body Scan AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Body Scan AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Body Scan AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-12.28%
|30 วัน
|$ 0
|-43.50%
|60 วัน
|$ 0
|--
|90 วัน
|$ 0
|--
Body Scan AI ($SCANAI) is an innovative cryptocurrency designed to revolutionize health and wellness by merging AI-powered body scanning with blockchain technology. Users can scan their bodies to monitor health metrics such as composition, posture, and skin condition, while earning $SCANAI tokens for participation. These tokens can be redeemed for consultations, fitness services, or health products within the SCANAI marketplace. With decentralized storage ensuring privacy and security, users maintain full control of their sensitive health data while benefiting from personalized AI-driven insights. Beyond personal wellness, Body Scan AI contributes anonymized data to medical research, supporting advancements in disease prevention and personalized medicine. This makes SCANAI not only a tool for individual empowerment but also a driver of global healthcare innovation.
