BNB Frog Inu ราคา (BNBFROG)
-0.12%
+37.77%
+42.73%
+42.73%
ราคาเรียลไทม์ BNB Frog Inu (BNBFROG) คือ $0 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBNBFROG ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.0 และราคาสูงสุด $ 0.0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BNBFROG คือ $ 0.0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BNBFROG มีการเปลี่ยนแปลง -0.12% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +37.77% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +42.73% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BNB Frog Inu คือ $ 1.79M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BNBFROG คือ 8,519,880,230,176.20T โดยมีอุปทานรวมที่ 9.2599401150881e+24 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.94M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา BNB Frog Inu เป็น USD เท่ากับ $ 0.0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BNB Frog Inu เป็น USD เท่ากับ $ 0.0000000000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BNB Frog Inu เป็น USD เท่ากับ $ 0.0000000000
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BNB Frog Inu เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0.0
|+37.77%
|30 วัน
|$ 0.0000000000
|-6.76%
|60 วัน
|$ 0.0000000000
|-17.29%
|90 วัน
|$ 0
|--
Wealth in the right hands does change the world. Wealth under the direction of divine direction and inspiration will transform it. We will use BNB Frog to build what needs to be built. We will build bridges, infrastructure, and financial plumbing to re-make the world into what it ought to be.
God is the Chairman of the Board of this "company" while his son Jesus Christ is the Chief Executive Officer who sits at the head of the conference room table. We are just middle managers and employees who work under his eternally wise direction. This "company" is not interested in short-term pumps or quick fixes. It will be a "company" that will follow and implement the orders of the CEO by building infrastructure (DAPPS) and financial plumbing (smart contracts).
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ BNB Frog Inu (BNBFROG) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BNBFROGโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
