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โทเค็น ธีม Frog ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ธีม Frog เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002598
-0.31%
-2.00%
-9.56%
$ 1.07B
$ 38.63B
2
APE and PEPE
APE and PEPE
APEPE
$ 0.0000009229
+0.09%
-0.15%
-0.12%
$ 193.77M
$ 152.20B
3
BOOK OF MEME
BOOK OF MEME
BOME
$ 0.000829
+0.24%
-4.28%
+0.54%
$ 57.46M
$ 129.91M
4
Turbo
Turbo
TURBO
$ 0.0007964
+0.05%
-0.25%
-6.96%
$ 54.98M
$ 79.07M
5
Brett
Brett
BRETT
$ 0.00381499
+0.01%
-0.03%
-9.54%
$ 37.80M
$ 2.71M
6
HARRY
HARRY
HARRY
$ 0.013671
-0.16%
-3.26%
-1.06%
$ 13.57M
$ 4.23M
7
PEP
PEP
PEP
$ 0.00008
0.00%
+16.52%
+32.17%
$ 8.20M
$ 42.73M
8
PepeCoin
PepeCoin
PEPECOIN
$ 0.07074
-0.10%
+0.46%
-7.24%
$ 7.55M
$ 773.05K
9
Apu Apustaja
Apu Apustaja
APU
$ 0.00001921
0.00%
+2.34%
+0.95%
$ 6.49M
$ 2.40M
10
PepeFork
PepeFork
PORK
$ 1.4258E-8
+2.03%
+10.80%
-1.64%
$ 6.00M
--
11
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.005811
-0.57%
-4.90%
+19.89%
$ 5.94M
$ 14.53M
12
SUPERFORTUNE
SUPERFORTUNE
GUA
$ 0.04209
-0.12%
+4.16%
-19.44%
$ 5.29M
$ 8.01M
13
Toby ToadGod
Toby ToadGod
TOBY
$ 1.067E-8
+0.30%
+0.10%
+48.94%
$ 4.03M
--
14
Major
Major
MAJOR
$ 0.04763
-0.17%
-1.07%
+11.69%
$ 4.00M
$ 1.79M
15
FWOG
FWOG
FWOG
$ 0.004029
-0.05%
-1.02%
-6.27%
$ 3.90M
$ 15.04M
16
PURPLE PEPE
PURPLE PEPE
PURPE
$ 7.5E-6
0.00%
+2.50%
-6.25%
$ 3.16M
--
17
Taboshi
Taboshi
TABOSHI
$ 25.75
-2.46%
+0.05%
+384.93%
$ 2.53M
$ 34.12K
18
LOXI
LOXI
LOXI
$ 0.00256694
+1.45%
+0.01%
+8.81%
$ 2.52M
$ 998.37
19
PeiPei
PeiPei
PEIPEI
$ 0.000000006005
0.00%
+0.22%
+2.04%
$ 2.51M
$ 95.67B
20
Froge
Froge
FROGE
$ 1.944E-9
+0.47%
+2.40%
-4.09%
$ 1.26M
--
21
Hoppy
Hoppy
HOPPY
$ 2.7E-6
0.00%
+1.00%
-1.10%
$ 1.14M
--
22
Wall Street Pepe
Wall Street Pepe
WEPE
$ 4.93E-6
-0.20%
-0.40%
-0.40%
$ 959.36K
--
23
Mind of Pepe
Mind of Pepe
MIND
$ 3.177E-5
-0.06%
-0.30%
-7.91%
$ 830.64K
--
24
BNB Frog Inu
BNB Frog Inu
BNBFROG
$ 0.0
--
-0.04%
--
$ 637.46K
$ 1.13K
25
FRIC
FRIC
FRIC
$ 0.00059989
+0.12%
+0.00%
-3.59%
$ 599.74K
$ 1.83K
26
Frodo the Virtual Samurai
Frodo the Virtual Samurai
FROG
$ 8.65E-5
-0.20%
-0.80%
-0.17%
$ 432.48K
--
27
Trog
Trog
TROG
$ 9.2639E-7
+0.05%
0.00%
-2.34%
$ 389.72K
--
28
Baby Pepe
Baby Pepe
BABYPEPE
$ 9.20392E-7
0.00%
+1.30%
-0.04%
$ 387.20K
--
29
Skull of Pepe Token
Skull of Pepe Token
SKOP
$ 0.00199539
-0.20%
-0.00%
-0.31%
$ 299.31K
$ 17.84K
30
HOOD PEPE
HOOD PEPE
HPEPE
$ 0.00029938
+5.52%
+0.04%
+12.27%
$ 291.21K
$ 4.07K
31
Pumpfun Pepe
Pumpfun Pepe
PFP
$ 0.00025369
+0.39%
-0.00%
-15.05%
$ 253.59K
$ 25.97K
32
Mystery
Mystery
MYSTERY
$ 5.83323E-10
+0.01%
+4.60%
-4.91%
$ 245.40K
--
33
Young Peezy AKA Pepe
Young Peezy AKA Pepe
PEEZY
$ 0.00023995
+0.05%
+0.01%
+1.82%
$ 239.92K
$ 134.25
34
pepe in a memes world
pepe in a memes world
PEW
$ 2.27785E-7
+2.38%
-1.90%
+0.44%
$ 227.78K
--
35
Peezy
Peezy
PEEZY
$ 5.38629E-7
-0.36%
-0.30%
-0.83%
$ 171.53K
--
36
Virgen
Virgen
VIRGEN
$ 0.00015561
-0.03%
-0.01%
-5.60%
$ 155.61K
$ 32.13
37
Pepoclown
Pepoclown
HONK
$ 3.4768E-10
+0.07%
-0.10%
-12.18%
$ 146.26K
--
38
Strawberry In Bloom
Strawberry In Bloom
BERRY
$ 0.00032192
+0.03%
-0.00%
-3.69%
$ 135.43K
$ 24.95K
39
History of Pepe
History of Pepe
HOPE
$ 0.00012571
+0.06%
+0.00%
+0.78%
$ 125.71K
$ 196.79
40
BULL FROG
BULL FROG
BOA
$ 0.00060697
0.00%
--
-0.02%
$ 122.88K
$ 1.81
41
Fefe
Fefe
FEFE
$ 0.00028518
+0.06%
-0.00%
-17.51%
$ 119.97K
$ 11.22
42
Okayeg
Okayeg
OKAYEG
$ 2.50442E-7
-0.01%
-6.10%
-3.15%
$ 105.35K
--
43
Froggy
Froggy
FROG
$ 0.00010344
0.00%
+0.01%
-3.17%
$ 103.44K
$ 51.66
44
Krex
Krex
KREX
$ 4.91E-6
0.00%
-0.20%
-5.39%
$ 103.21K
--
45
Donald Toad Coin
Donald Toad Coin
DTC
$ 0.00142446
-0.64%
+0.00%
-6.11%
$ 98.29K
$ 2.85
46
Based Froc
Based Froc
FROC
$ 9.49816E-7
0.00%
+1.00%
+2.45%
$ 94.98K
--
47
Robinhood Pepe
Robinhood Pepe
REPE
$ 9.375E-5
+3.36%
+2.20%
-40.91%
$ 93.75K
--
48
Kroak on Kaspa
Kroak on Kaspa
KROAK
$ 0.00013542
-0.04%
+0.03%
-16.34%
$ 93.44K
$ 109.00
49
JEJE
JEJE
JJ
$ 2.15705E-10
0.00%
0.00%
-3.89%
$ 90.75K
--
50
Yellow Pepe
Yellow Pepe
YEPE
$ 8.108E-5
-0.20%
-1.20%
-0.50%
$ 81.08K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ธีม Frog คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ธีม Frog เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 92 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $1.50B
โทเค็น ธีม Frog ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ธีม Frog ที่ติดตามบน MEXC นั้น PEP แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 16.52% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ธีม Frog กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 92 ธีม Frog ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ธีม Frog ยอดนิยม รวมถึง PEPE, APEPE, BOME. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ธีม Frog คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ธีม Frog ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $1.50B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ธีม Frog นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง