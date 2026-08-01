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ราคาปัจจุบัน Auton ai วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด AUTO เท่ากับ 10,615.57 USD ติดตามการอัปเดตราคา AUTO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Auton ai วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด AUTO เท่ากับ 10,615.57 USD ติดตามการอัปเดตราคา AUTO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Auton ai ราคา (AUTO)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 AUTO เป็น USD

$0.00001061
$0.00001061$0.00001061
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Auton ai (AUTO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:34:09 (UTC+8)

ราคา Auton ai วันนี้

ราคาปัจจุบัน Auton ai (AUTO) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 18.47% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน AUTO เป็น USD คือ $ 0 ต่อ AUTO.

Auton ai มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 10,615.57 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.83M AUTO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AUTO เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น AUTO เคลื่อนไหว -0.34% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.63% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Auton ai (AUTO) ข้อมูลการตลาด

$ 10.62K
$ 10.62K$ 10.62K

--
----

$ 10.62K
$ 10.62K$ 10.62K

999.83M
999.83M 999.83M

999,830,421.205144
999,830,421.205144 999,830,421.205144

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Auton ai คือ $ 10.62K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ AUTO คือ 999.83M โดยมีอุปทานรวมที่ 999830421.205144 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 10.62K

ประวัติราคา Auton ai USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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ต่ำสุด 24h
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สูงสุด 24h

$ 0
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$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.34%

-18.46%

-0.63%

-0.63%

ประวัติราคา Auton ai (AUTO) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Auton ai เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Auton ai เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Auton ai เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Auton ai เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-18.46%
30 วัน$ 0-39.07%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Auton ai

การคาดการณ์ราคา Auton ai (AUTO) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ AUTO ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Auton ai (AUTO) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Auton ai อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Auton ai จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา AUTO ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Auton ai

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เกี่ยวกับ Auton ai

ราคาปัจจุบันของ Auton ai วันนี้คือเท่าไร?

ราคาสดของ Auton ai อยู่ที่ ฿ โดยมีการเปลี่ยนแปลง -18.46% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขนี้จะถูกอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนสภาพตลาดโลกที่แม่นยำ

โครงสร้างราคาประจำวันของ AUTO เป็นอย่างไร?

AUTO เทรดระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของราคาภายในวันและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

วันนี้ Auton ai มีความผันผวนมากแค่ไหน?

โทเค็นนี้มีความผันผวน --% ในหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินได้ว่าตลาดกำลังมีเสถียรภาพหรือตอบสนองอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบัน AUTO กำลังซื้อขายอยู่ในโซนทางเทคนิคใด?

การเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุด แสดงให้เห็นว่า AUTO กำลังมีโมเมนตัมระยะสั้นปานกลาง โดยได้รับอิทธิพลจากสภาพคล่องและทิศทางตลาดโดยรวม

อันดับและขนาดตลาดโดยรวมของ Auton ai คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตลาดที่ ฿342803.5401860584088000 Auton ai อยู่ในอันดับที่ #10151 ซึ่งบ่งบอกถึงการมีบทบาทสำคัญในตลาดและความสนใจจากนักลงทุน

ปริมาณการซื้อขายของ AUTO ในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไร?

โทเค็นนี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากเทรดเดอร์ทั่วโลก

Auton ai เทียบกับ ATH และ ATL อย่างไร?

ATH ของมันคือ ฿ ส่วน ATL คือ ฿ ซึ่งช่วยให้เห็นศักยภาพราคาในระยะยาวและการปรับตัวลดลง

ปัจจัยพื้นฐานใดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตลาดของ AUTO?

ปัจจัยหลักประกอบด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (999830421.205144 โทเค็น) ผลการดำเนินงานของหมวดหมู่ใน Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem และกิจกรรมบนบล็อกเชนทั่วทั้ง -- ซึ่งล้วนมีส่วนกำหนดการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Auton ai

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:34:09 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Auton ai (AUTO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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