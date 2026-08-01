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ราคาปัจจุบัน Aura Finance วันนี้ คือ 0.01608314 USD มูลค่าตลาด AURA เท่ากับ 1,160,438 USD ติดตามการอัปเดตราคา AURA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Aura Finance วันนี้ คือ 0.01608314 USD มูลค่าตลาด AURA เท่ากับ 1,160,438 USD ติดตามการอัปเดตราคา AURA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Aura Finance ราคา (AURA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 AURA เป็น USD

$0.01608524
$0.01608524$0.01608524
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Aura Finance (AURA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:32:26 (UTC+8)

ราคา Aura Finance วันนี้

ราคาปัจจุบัน Aura Finance (AURA) วันนี้ $ 0.01608314, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.46% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน AURA เป็น USD คือ $ 0.01608314 ต่อ AURA.

Aura Finance มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,160,438 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 49.65M AURA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AURA เทรดระหว่าง $ 0.01603085 (ต่ำ) กับ $ 0.01618162 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 4.05 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.0073379

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น AURA เคลื่อนไหว -0.24% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +22.59% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 0.22.

Aura Finance (AURA) ข้อมูลการตลาด

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

$ 0.22
$ 0.22$ 0.22

$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M

49.65M
49.65M 49.65M

86,413,430.8627383
86,413,430.8627383 86,413,430.8627383

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Aura Finance คือ $ 1.16M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 0.22 อุปทานหมุนเวียนของ AURA คือ 49.65M โดยมีอุปทานรวมที่ 86413430.8627383 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.39M

ประวัติราคา Aura Finance USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01603085
$ 0.01603085$ 0.01603085
ต่ำสุด 24h
$ 0.01618162
$ 0.01618162$ 0.01618162
สูงสุด 24h

$ 0.01603085
$ 0.01603085$ 0.01603085

$ 0.01618162
$ 0.01618162$ 0.01618162

$ 4.05
$ 4.05$ 4.05

$ 0.0073379
$ 0.0073379$ 0.0073379

-0.24%

-0.45%

+22.59%

+22.59%

ประวัติราคา Aura Finance (AURA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Aura Finance เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aura Finance เป็น USD เท่ากับ $ +0.0067354968
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aura Finance เป็น USD เท่ากับ $ +0.0108804967
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aura Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.00000035429113147

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.45%
30 วัน$ +0.0067354968+41.88%
60 วัน$ +0.0108804967+67.65%
90 วัน$ -0.00000035429113147-0.00%

การคาดการณ์ราคา Aura Finance

การคาดการณ์ราคา Aura Finance (AURA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ AURA ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Aura Finance (AURA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Aura Finance อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Aura Finance จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา AURA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Aura Finance

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Aura Finance (AURA) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Base EcosystemBase NativeDecentralized Finance (DeFi)

เกี่ยวกับ Aura Finance

ราคาตลาดปัจจุบันของ AURA คือเท่าไร?

ขณะนี้มูลค่าอยู่ที่ ฿0.5193651710937804976000 ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาที่ -0.45% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การอัปเดตราคาแสดงข้อมูลตลาดแบบรวมสด

Aura Finance มีสภาพคล่องมากแค่ไหนในตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆ?

ด้วยคะแนนสภาพคล่องที่ --/100 AURA แสดงให้เห็นถึงความลึกของตลาดที่เสถียรในแพลตฟอร์มซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายรายวันของ AURA เท่าไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นักเทรดได้แลกเปลี่ยน AURA มูลค่า ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงช่วยให้สเปรดแคบลงและทำให้การทำธุรกรรมราบรื่นยิ่งขึ้น

ช่วงราคาของ Aura Finance วันนี้เป็นเท่าไร?

ราคาซื้อขายอยู่ระหว่าง ฿0.5176765950572295640000 และ ฿0.5225453387755463408000 ซึ่งสะท้อนช่วงความผันผวนของวันนี้

อะไรเป็นปัจจัยที่กำหนดความเข้าถึงและความนิยมของ AURA ในตลาดโลก?

ปัจจัยประกอบด้วยการจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน ความพร้อมใช้งานของคู่ซื้อขาย ความลึกของสภาพคล่อง และระดับการบูรณาการของ AURA เข้ากับระบบนิเวศของ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Aura Finance

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:32:26 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Aura Finance (AURA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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