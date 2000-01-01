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โทเค็น ตัวระบุแบบกระจายศูนย์ (DID) ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ตัวระบุแบบกระจายศูนย์ (DID) เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0.3609
+0.28%
+2.88%
+7.02%
$ 1.23B
$ 1.40M
2
ENS
ENS
ENS
$ 4.023
-0.12%
-0.76%
-4.33%
$ 162.56M
$ 13.59K
3
Swop
Swop
SWOP
$ 0.00629895
0.00%
--
-0.02%
$ 62.99M
$ 4.60
4
BAS
BAS
BAS
$ 0.025509
-0.42%
-1.71%
-4.20%
$ 62.75M
$ 2.80M
5
Billions
Billions
BILL
$ 0.02044
-0.19%
-3.30%
-17.87%
$ 49.88M
$ 3.28M
6
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003501
+3.76%
+1.82%
+7.65%
$ 44.58M
$ 29.12M
7
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0.02874
-0.52%
-3.46%
+1.48%
$ 40.23M
$ 2.14M
8
Gravity
Gravity
G
$ 0.003699
+0.03%
-2.89%
+1.61%
$ 39.74M
$ 16.94M
9
Mocaverse
Mocaverse
MOCA
$ 0.007386
-0.20%
-1.09%
-2.32%
$ 31.38M
$ 7.56M
10
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0.004936
-0.50%
-1.99%
-10.08%
$ 25.97M
$ 12.68M
11
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.2957
+0.07%
-0.90%
-5.66%
$ 20.82M
$ 204.51K
12
Civic
Civic
CVC
$ 0.01727446
-0.07%
-0.00%
-6.89%
$ 17.26M
$ 542.95K
13
Metadium
Metadium
META
$ 0.00635288
0.00%
-0.00%
-4.40%
$ 11.06M
$ 234.68K
14
MetaMUI
MetaMUI
MMUI
$ 0.02218202
0.00%
0.00%
-0.45%
$ 10.56M
$ 566.56K
15
LUKSO
LUKSO
LYX
$ 0.1976
-0.15%
-2.31%
-8.64%
$ 6.07M
$ 139.04K
16
SYMM
SYMM
SYMM
$ 0.0331
0.00%
-5.43%
-1.49%
$ 5.47M
$ 164.61K
17
Layer3
Layer3
L3
$ 0.003997
-0.05%
-1.75%
-11.37%
$ 4.92M
$ 14.14M
18
PoP Planet
PoP Planet
P
$ 0.02992729
+0.66%
+0.52%
+150.26%
$ 4.19M
$ 1.31M
19
SuiNS
SuiNS
NS
$ 0.01061
0.00%
-0.93%
-10.37%
$ 3.18M
$ 5.14M
20
Lifeform
Lifeform
LFT
$ 0.00399521
0.00%
--
0.00%
$ 2.46M
$ 846.76
21
IdOS
IdOS
IDOS
$ 0.00567106
+0.91%
+0.03%
+18.21%
$ 1.61M
$ 122.67K
22
Solana Name Service
Solana Name Service
SNS
$ 0.00060776
+3.39%
+0.18%
+53.17%
$ 1.52M
$ 2.10K
23
Syscoin
Syscoin
SYS
$ 0.001667
+0.36%
-4.09%
-24.05%
$ 1.48M
$ 50.26M
24
ORCIB
ORCIB
PALMO
$ 0.00032445
-0.02%
-0.01%
+0.82%
$ 851.71K
$ 844.36
25
Ethy AI
Ethy AI
ETHY
$ 0.00080602
+0.04%
-0.08%
-23.02%
$ 805.90K
$ 55.61K
26
$ 0.001271
-4.10%
-7.73%
-13.76%
$ 797.33K
$ 24.34M
27
myDid
myDid
SYL
$ 0.00005631
-0.02%
+2.34%
+29.48%
$ 435.19K
$ 348.49M
28
AVC
AVC
AVC
$ 0.0001209
0.00%
-0.03%
-3.90%
$ 429.42K
$ 13.86K
29
DecideAI
DecideAI
DCD
$ 0.00068274
0.00%
-0.00%
-1.92%
$ 396.54K
$ 19.29
30
PureFi
PureFi
UFI
$ 0.00357823
0.00%
-0.01%
-0.12%
$ 334.44K
$ 62.89
31
Humanode
Humanode
HMND
$ 0.001411
+0.07%
+7.01%
+7.33%
$ 321.97K
$ 18.27M
32
OneID
OneID
ONEID
$ 0.00047337
0.00%
--
0.00%
$ 236.69K
$ 2.65
33
Solana ID
Solana ID
SOLID
$ 0.00026066
+0.51%
+0.02%
-6.17%
$ 193.55K
$ 102.17
34
BaaSid
BaaSid
BAAS
$ 1.731E-5
0.00%
+0.80%
+11.97%
$ 173.09K
--
35
Black Mirror
Black Mirror
MIRROR
$ 0.00017261
0.00%
--
-0.17%
$ 172.61K
$ 2.65
36
Taraxa Coin
Taraxa Coin
TARA
$ 0.00002582
-0.58%
+2.32%
+3.89%
$ 156.55K
$ 2.08B
37
Idena
Idena
IDNA
$ 0.00111206
-0.01%
-0.00%
-0.73%
$ 109.92K
$ 2.42K
38
AllDomains Name Service
AllDomains Name Service
ADNS
$ 2.08E-5
0.00%
+0.70%
-0.24%
$ 103.99K
--
39
Helixa Cred
Helixa Cred
CRED
$ 9.04823E-7
-0.01%
-0.40%
-0.86%
$ 90.47K
--
40
Wrapped G
Wrapped G
WG
$ 0.00365707
-0.14%
--
+2.09%
$ 86.54K
$ 814.17
41
Hypersign Identity
Hypersign Identity
HID
$ 0.00246787
0.00%
--
0.00%
$ 83.91K
$ 2.15
42
Talent Protocol
Talent Protocol
TALENT
$ 0.00019137
+0.03%
+0.00%
+0.02%
$ 52.37K
$ 77.49
43
SelfKey
SelfKey
KEY
$ 6.21E-6
0.00%
+2.50%
+1.14%
$ 37.23K
--
44
Sonic Name Service
Sonic Name Service
SNS
$ 0.00063105
+0.53%
+0.05%
-9.87%
$ 32.47K
$ 73.79
45
Clawvatar
Clawvatar
CLAWVATAR
$ 2.886E-7
0.00%
-0.10%
+0.10%
$ 28.86K
--
46
Base Identity
Base Identity
BASEID
$ 2.13501E-7
0.00%
-1.60%
+1.25%
$ 21.35K
--
47
Verida Token
Verida Token
VDA
$ 4.975E-5
0.00%
-1.30%
0.00%
$ 17.52K
--
48
KGEN
KGEN
KGEN
$ 0.1745
-0.28%
+1.33%
-10.73%
--
$ 450.77K
49
ForU AI
ForU AI
FORU
$ 0.00862
0.00%
-1.03%
+0.58%
--
$ 6.93M
50
JMDT
JMDT
JMDT
$ 1.1436
+0.38%
+1.41%
+18.42%
--
$ 477.34K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ตัวระบุแบบกระจายศูนย์ (DID) คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ตัวระบุแบบกระจายศูนย์ (DID) เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 51 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $1.85B
โทเค็น ตัวระบุแบบกระจายศูนย์ (DID) ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ตัวระบุแบบกระจายศูนย์ (DID) ที่ติดตามบน MEXC นั้น HMND แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 7.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ตัวระบุแบบกระจายศูนย์ (DID) กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 51 ตัวระบุแบบกระจายศูนย์ (DID) ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ตัวระบุแบบกระจายศูนย์ (DID) ยอดนิยม รวมถึง WLD, ENS, SWOP. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ตัวระบุแบบกระจายศูนย์ (DID) คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ตัวระบุแบบกระจายศูนย์ (DID) ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $1.85B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ตัวระบุแบบกระจายศูนย์ (DID) นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง