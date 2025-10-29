ราคาปัจจุบัน aarna afi 802v2 วันนี้ คือ 52.31 USD ติดตามการอัปเดตราคา AFI 802V2 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AFI 802V2 ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน aarna afi 802v2 วันนี้ คือ 52.31 USD ติดตามการอัปเดตราคา AFI 802V2 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AFI 802V2 ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

$52.11
$52.11
-3.00%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น
aarna afi 802v2 (AFI 802V2) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:23:27 (UTC+8)

ข้อมูลราคา aarna afi 802v2 (AFI 802V2) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 52.19
$ 52.19
ต่ำสุด 24h
$ 53.96
$ 53.96
สูงสุด 24h

$ 52.19
$ 52.19

$ 53.96
$ 53.96

$ 79.25
$ 79.25

$ 42.48
$ 42.48

-0.47%

-3.06%

+0.13%

+0.13%

ราคาเรียลไทม์ aarna afi 802v2 (AFI 802V2) คือ $52.31 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดAFI 802V2 ระหว่างราคาต่ำสุด $ 52.19 และราคาสูงสุด $ 53.96 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ AFI 802V2 คือ $ 79.25 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 42.48

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น AFI 802V2 มีการเปลี่ยนแปลง -0.47% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.06% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.13% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) ข้อมูลการตลาด

$ 97.27K
$ 97.27K

--
--

$ 97.27K
$ 97.27K

1.86K
1.86K

1,859.44671908729
1,859.44671908729

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ aarna afi 802v2 คือ $ 97.27K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ AFI 802V2 คือ 1.86K โดยมีอุปทานรวมที่ 1859.44671908729 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 97.27K

ประวัติราคา aarna afi 802v2 (AFI 802V2) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา aarna afi 802v2 เป็น USD เท่ากับ $ -1.656
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา aarna afi 802v2 เป็น USD เท่ากับ $ -9.5713437850
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา aarna afi 802v2 เป็น USD เท่ากับ $ -12.9199788970
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา aarna afi 802v2 เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -1.656-3.06%
30 วัน$ -9.5713437850-18.29%
60 วัน$ -12.9199788970-24.69%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

aarnâ stands out by combining AI-driven alpha discovery with fully onchain execution and self-custodial access. Our deep learning model identifies high-probability, short-term opportunities across major tokens, while automated risk controls manage downside. Strategies are tokenized into structured vaults using Ethereum smart contracts, making them composable, transparent, and easy to deploy. The entire experience is delivered through a UX-focused web and mobile dApp, allowing users to access advanced DeFi strategies without complexity or custodial risk.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา aarna afi 802v2 (USD)

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ aarna afi 802v2 (AFI 802V2) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ aarna afi 802v2

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา aarna afi 802v2 ตอนนี้!

AFI 802V2 เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ aarna afi 802v2 (AFI 802V2) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ AFI 802V2โทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

วันนี้ aarna afi 802v2 (AFI 802V2) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน AFI 802V2 เป็นUSD คือ 52.31 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน AFI 802V2 เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ AFI 802V2 เป็น USD คือ $ 52.31 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ aarna afi 802v2 คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ AFI 802V2 คือ $ 97.27K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ AFI 802V2 คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ AFI 802V2 คือ 1.86K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ AFI 802V2 คือเท่าใด?
AFI 802V2 ถึงราคา ATH ที่ 79.25 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ AFI 802V2 คือเท่าไร?
AFI 802V2 ถึงราคา ATL ที่ 42.48 USD
ปริมาณการเทรดของ AFI 802V2 คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ AFI 802V2 คือ -- USD
ปีนี้ AFI 802V2 จะสูงขึ้นอีกไหม?
AFI 802V2 อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา AFI 802V2 เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:23:27 (UTC+8)

