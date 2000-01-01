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โทเค็น DeFAI ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม DeFAI เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.14067
+0.28%
+3.36%
+5.02%
$ 1.50B
$ 75.36K
2
Velvet
Velvet
VELVET
$ 1.0355
+0.25%
+20.19%
+144.62%
$ 438.00M
$ 2.06M
3
Ribbita by Virtuals
Ribbita by Virtuals
TIBBIR
$ 0.17027
+0.04%
-2.95%
+35.93%
$ 170.23M
$ 628.57K
4
Derive
Derive
DRV
$ 0.10652
-0.65%
+14.20%
+11.89%
$ 77.99M
$ 619.81K
5
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.03007
+0.10%
-2.81%
-3.99%
$ 50.11M
$ 1.83M
6
Sentism
Sentism
SENTIS
$ 0.22134
+0.17%
-0.32%
+1.66%
$ 43.45M
$ 114.80K
7
Threshold
Threshold
T
$ 0.003335
-0.24%
-1.74%
-6.14%
$ 37.20M
$ 16.75M
8
Smart Blockchain
Smart Blockchain
SMART
$ 0.004552
+0.77%
-2.52%
-4.54%
$ 30.92M
$ 5.74M
9
Cortex
Cortex
CX
$ 0.01893303
-0.41%
+0.00%
+0.86%
$ 28.42M
$ 33.98K
10
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02074
+0.05%
-2.95%
-4.07%
$ 27.03M
$ 4.88M
11
BNKR
BNKR
BNKR
$ 0.0002292
-1.17%
-3.68%
-28.15%
$ 22.58M
$ 258.34M
12
Aixbt
Aixbt
AIXBT
$ 0.01771
+0.11%
-0.78%
-5.08%
$ 17.73M
$ 2.97M
13
CertiK
CertiK
CTK
$ 0.10973
+0.04%
+2.19%
-3.44%
$ 17.61M
$ 506.28K
14
IQ
IQ
IQ
$ 0.000615
-0.11%
-0.95%
-5.41%
$ 16.19M
$ 89.57M
15
Zentry
Zentry
ZENT
$ 0.001681
-0.06%
-3.11%
-6.14%
$ 13.46M
$ 33.83M
16
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.502
+0.15%
-0.64%
+0.12%
$ 12.72M
$ 37.83K
17
Griffain.com
Griffain.com
GRIFFAIN
$ 0.012658
-0.50%
-0.27%
+10.01%
$ 12.65M
$ 5.59M
18
HeyElsa
HeyElsa
ELSA
$ 0.04521
+0.20%
-3.27%
-23.71%
$ 11.59M
$ 2.70M
19
INFINIT
INFINIT
IN
$ 0.0326
+0.25%
+1.08%
-1.48%
$ 11.27M
$ 1.98M
20
Prompt
Prompt
PROMPT
$ 0.02228
-0.97%
-1.97%
-0.04%
$ 10.34M
$ 3.48M
21
IX Swap
IX Swap
IXS
$ 0.0541
+0.18%
-1.45%
-12.38%
$ 9.81M
$ 1.11M
22
Newton Protocol
Newton Protocol
NEWT
$ 0.03824
-0.28%
+3.40%
-1.43%
$ 9.32M
$ 1.53M
23
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.0627
+0.32%
+1.95%
-0.95%
$ 9.27M
$ 78.84K
24
AITECH Cloud Network
AITECH Cloud Network
ACN
$ 0.00485
+0.10%
-2.45%
-7.44%
$ 8.65M
$ 47.87M
25
Supra
Supra
SUPRA
$ 0.0002466
+23.31%
+31.91%
+26.18%
$ 7.08M
$ 561.46M
26
RSS3
RSS3
RSS3
$ 0.00441123
0.00%
-0.02%
-3.34%
$ 6.71M
$ 65.01K
27
ORO
ORO
SN15
$ 4.61
-0.22%
+0.05%
+5.73%
$ 6.66M
$ 440.84K
28
Mamo
Mamo
MAMO
$ 0.00878256
+0.40%
-0.00%
-1.19%
$ 5.27M
$ 722.43K
29
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.004972
+0.91%
+3.62%
+0.54%
$ 5.00M
$ 11.91M
30
Leadpoet
Leadpoet
SN71
$ 1.043
0.00%
-0.07%
+31.34%
$ 4.90M
$ 615.45K
31
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.01882
-1.79%
-1.06%
-28.83%
$ 4.17M
$ 3.48M
32
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2567
-0.04%
+7.01%
-14.28%
$ 3.55M
$ 245.53K
33
Spectre AI
Spectre AI
SPECTRE
$ 0.303363
+0.01%
-0.00%
-3.37%
$ 3.03M
$ 598.66
34
Spectral
Spectral
SPEC
$ 0.03561914
-0.93%
+0.02%
-12.87%
$ 1.89M
$ 6.02K
35
Zyfai
Zyfai
ZFI
$ 0.00553747
+0.04%
+0.01%
+21.47%
$ 1.29M
$ 1.79K
36
717ai by Virtuals
717ai by Virtuals
WIRE
$ 0.00129167
+0.25%
-0.03%
-1.69%
$ 1.24M
$ 11.33K
37
Cod3x
Cod3x
CDX
$ 0.02146991
+0.02%
0.00%
+11.71%
$ 1.05M
$ 194.11
38
Empyreal
Empyreal
EMP
$ 3.31
0.00%
--
-9.07%
$ 993.35K
$ 23.85
39
Kohenoor
Kohenoor
KEN
$ 32.61
0.00%
--
+1.46%
$ 978.40K
$ 9.33
40
Print
Print
PRINT
$ 0.00088138
+0.10%
-0.00%
+6.78%
$ 805.62K
$ 876.75
41
Maiga
Maiga
MAIGA
$ 0.00262207
0.00%
-0.05%
-24.28%
$ 734.17K
$ 4.01K
42
wire bot
wire bot
WIRE
$ 0.00069268
+0.05%
-0.22%
+0.73%
$ 692.69K
$ 215.88K
43
Bubble Protocol
Bubble Protocol
BPL
$ 0.0341618
+3.26%
+0.06%
+24.46%
$ 683.23K
$ 96.10
44
Hive Intelligence
Hive Intelligence
HINT
$ 0.00136
-0.44%
-0.78%
-3.02%
$ 627.40K
$ 53.14M
45
Messy Virgo
Messy Virgo
MESSY
$ 0.00055143
-0.01%
-0.01%
-2.63%
$ 544.11K
$ 867.71
46
Wasabot
Wasabot
BOT
$ 0.00057528
-0.03%
-0.01%
-0.47%
$ 533.34K
$ 2.82
47
GT Protocol
GT Protocol
GTAI
$ 0.007716
-0.23%
-4.30%
-6.06%
$ 530.91K
$ 6.70M
48
KLEVA
KLEVA
KLEVA
$ 0.00752482
0.00%
--
+2.95%
$ 518.61K
$ 1.41
49
Alphakek
Alphakek
AIKEK
$ 0.00210978
+0.09%
+0.01%
-2.32%
$ 500.74K
$ 530.75
50
Strawberry AI
Strawberry AI
BERRY
$ 0.00452488
+0.04%
-0.01%
-9.35%
$ 452.33K
$ 28.59

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น DeFAI คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น DeFAI เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 140 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $2.66B
โทเค็น DeFAI ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น DeFAI ที่ติดตามบน MEXC นั้น APR แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 36.24% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น DeFAI กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 140 DeFAI ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น DeFAI ยอดนิยม รวมถึง M, VELVET, TIBBIR. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ DeFAI คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น DeFAI ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $2.66B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม DeFAI นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง