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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Parcl รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Parcl รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PRCL

ข้อมูลราคา PRCL

PRCL คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ PRCL

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ PRCL

โทเคโนมิกส์ PRCL

การคาดการณ์ราคา PRCL

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Parcl (PRCL) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Parcl (PRCL) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Parcl ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ PRCL เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Parcl ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Parcl (PRCL)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.00452---18.56%-28.94%-66.55%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Parcl

กระแสเงินทุน Parcl

การไหลเข้าสุทธิราคา PRCLUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.01 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14$0.04 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.01
2026-08-12$0.00 M0.01

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Parcl (PRCL) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
PRCL/USDT
$0.00452
$0.00452$0.00452
-0.44%
265.02K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ PRCL เป็น USD

จำนวน

PRCL
PRCL
USD
USD

1 PRCL = 0.00451 USD

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