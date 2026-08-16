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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Merlin Chain รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Merlin Chain รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MERL

ข้อมูลราคา MERL

MERL คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ MERL

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MERL

โทเคโนมิกส์ MERL

การคาดการณ์ราคา MERL

ประวัติ MERL

MERL คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง MERLเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต MERL

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Merlin Chain (MERL) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Merlin Chain (MERL) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Merlin Chain ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ MERL เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Merlin Chain ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Merlin Chain (MERL)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.01856--+0.32%+9.62%-35.81%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Merlin Chain

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Merlin Chain

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Merlin Chain จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 7
เป็นกลาง 4
ซื้อ 15
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 2ซื้อ 12
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 7เป็นกลาง 2ซื้อ 3
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.01857
0.01857
R2
0.01857
0.01856
R1
0.01856
0.01856
PP
0.01856
0.01856
S1
0.01855
0.01855
S2
0.01855
0.01855
S3
0.01854
0.01855

สัญญาณตลาด Merlin Chain

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.36M
$5.10 M
$5.46 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.13 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.12 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.03M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.74 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.70 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Merlin Chain

การไหลเข้าสุทธิราคา MERLUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.02 M0.02
2026-08-15-$0.04 M0.02
2026-08-14-$0.02 M0.02
2026-08-13$0.01 M0.02
2026-08-12-$0.04 M0.02

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
MERL/USDT
$0.01856
$0.01856$0.01856
+0.54%
5.21M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ MERL เป็น USD

จำนวน

MERL
MERL
USD
USD

1 MERL = 0.01856 USD

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