การวิเคราะห์ทางเทคนิค Kamino (KMNO) วันนี้
การเปลี่ยนแปลงราคา Kamino (KMNO)
|ราคาปัจจุบัน
|24 ชม.
|7 วัน
|30 วัน
|90 วัน
|$0.01796
|--
|+2.21%
|-0.28%
|-8.28%
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Kamino
การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Kamino จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
|Moving Averages:
|ขายทันที
|ขาย 14
|เป็นกลาง 0
|ซื้อ 0
|อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:
|ซื้อ
|ขาย 3
|เป็นกลาง 4
|ซื้อ 5
สัญญาณตลาด Kamino
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
กระแสเงินทุน Kamino
|ประวัติ
|การไหลเข้าสุทธิ
|ราคา
|2026-08-16
|-$0.04 M
|0.02
|2026-08-15
|-$0.06 M
|0.02
|2026-08-14
|-$0.15 M
|0.02
|2026-08-13
|-$0.08 M
|0.02
|2026-08-12
|-$0.09 M
|0.02
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
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