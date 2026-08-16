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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล FIGHT รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล FIGHT รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค FIGHT (FIGHT) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค FIGHT (FIGHT) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ FIGHT ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ FIGHT เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ FIGHT ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา FIGHT (FIGHT)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.004335--+20.34%+39.07%+12.71%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา FIGHT

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค FIGHT

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ FIGHT จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 7
เป็นกลาง 2
ซื้อ 17
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 1เป็นกลาง 0ซื้อ 13
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 6เป็นกลาง 2ซื้อ 4
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.004355
0.004354
R2
0.004354
0.004353
R1
0.004353
0.004353
PP
0.004352
0.004352
S1
0.004351
0.004351
S2
0.00435
0.004351
S3
0.004349
0.00435

สัญญาณตลาด FIGHT

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.15M
$1.71 M
$1.56 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.21 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.20 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.03M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.45 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.42 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน FIGHT

การไหลเข้าสุทธิราคา FIGHTUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.00 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14-$0.01 M0.00
2026-08-13-$0.03 M0.00
2026-08-12$0.03 M0.00

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
FIGHT/USDT
$0.004335
$0.004335$0.004335
+2.87%
23.65M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ FIGHT เป็น USD

จำนวน

FIGHT
FIGHT
USD
USD

1 FIGHT = 0.004335 USD

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