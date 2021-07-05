XEC (XEC) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o XEC (XEC) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
eCash is the natural continuation of the Bitcoin Cash project. Realizing the vision of the legendary Milton Friedman, eCash follows through on key promises such as the innovative Avalanche consensus layer while also introducing concepts never before seen in a Bitcoin project such as staking, fork-free network upgrades, and subchains.

Oficiálna webová stránka:
https://e.cash/
Biela kniha:
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
Prieskumník blokov:
https://explorer.e.cash/

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre XEC (XEC) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien.

Trhová kapitalizácia:
$ 346.53M
$ 346.53M
Celková ponuka:
$ 19.93T
$ 19.93T
Počet coinov v obehu:
$ 19.93T
$ 19.93T
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 365.19M
$ 365.19M
Historické maximum:
$ 0.00038744
$ 0.00038744
Historické minimum:
$ 0.000015996212103553
$ 0.000015996212103553
Aktuálna cena:
$ 0.00001739
$ 0.00001739

XEC (XEC) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky XEC (XEC) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet XEC tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu XEC tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili XEC tokenomiku, preskúmajte cenu XEC tokenu naživo!

Ako kúpiť XEC

Máte záujem pridať XEC (XEC) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu XEC vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

XEC (XEC) história cien

Analýza histórie cien XEC pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

XEC cenová predikcia

Chcete vedieť, kam XEC asi smeruje? Naša XEC stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.