Сегодняшняя цена Resolv Liquidity Provider Token

Текущая цена Resolv Liquidity Provider Token (RLP) сегодня составляет $ 0,153531 с изменением 1,30% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RLP на USD составляет $ 0,153531 за RLP.

На данный момент Resolv Liquidity Provider Token занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 248 045, при оборотном предложении 1,62M RLP. В течение последних 24 часов, RLP торговался в диапазоне от $ 0,151495 (минимум) до $ 0,153845 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,35, тогда как исторический минимум составил $ 0,149308.

В краткосрочной перспективе RLP изменился на -0,00% за последний час и на -10,36% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 62,92.

Рыночная информация Resolv Liquidity Provider Token (RLP)

Рыночная капитализация $ 248,05K$ 248,05K $ 248,05K Объем (24Ч) $ 62,92$ 62,92 $ 62,92 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 248,05K$ 248,05K $ 248,05K Оборотное предложение 1,62M 1,62M 1,62M Общее предложение 1 615 565,822386897 1 615 565,822386897 1 615 565,822386897

Текущая рыночная капитализация Resolv Liquidity Provider Token составляет $ 248,05K, при 24-часовом объеме торгов $ 62,92. Циркулируещее обращение RLP составляет 1,62M, а общее предложение – 1615565.822386897. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 248,05K.