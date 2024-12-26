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Цена Rai Reflex Index (RAI)

USD

График цены Rai Reflex Index (RAI) в реальном времени

$3.01
$3.01$3.01
+0.60%(1D)

Цена Rai Reflex Index (RAI) сегодня

Текущая цена Rai Reflex Index (RAI) сегодня составляет 3.01 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 3.61M USD. Цена RAI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Rai Reflex Index:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 40.61K USD
- Изменение цены Rai Reflex Index в течение дня составляет +0.65%
- Оборотное предложение составляет 1.20M USD

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Ценовые показатели Rai Reflex Index (RAI) - USD

За сегодня изменение цены Rai Reflex Index на USD составило $ +0.01929935.
За последние 30 дней изменение цены Rai Reflex Index на USD составило $ -0.0238608720.
За последние 60 дней изменение цены Rai Reflex Index на USD составило $ -0.0166651660.
За последние 90 дней изменение цены Rai Reflex Index на USD составило $ -0.0264074734896813.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.01929935+0.65%
30 дней$ -0.0238608720-0.79%
60 дней$ -0.0166651660-0.55%
90 дней$ -0.0264074734896813-0.86%

Анализ цен Rai Reflex Index (RAI)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Rai Reflex Index: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 2.98
$ 2.98$ 2.98

$ 3.02
$ 3.02$ 3.02

$ 4.19
$ 4.19$ 4.19

+0.08%

+0.65%

-0.16%

Рыночная информация Rai Reflex Index (RAI)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 3.61M
$ 3.61M$ 3.61M

$ 40.61K
$ 40.61K$ 40.61K

1.20M
1.20M 1.20M

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Источник Rai Reflex Index (RAI)

Официальный веб-сайт

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1 RAI к GBP
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1 RAI к EUR
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1 RAI к USD
$3.01
1 RAI к MYR
RM13.4848
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1 RAI к JPY
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1 RAI к INR
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1 RAI к IDR
Rp48,548.3803
1 RAI к PHP
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1 RAI к EGP
￡E.152.8478
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1 RAI к CAD
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1 RAI к NGN
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