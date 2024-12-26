Цена Evan (EVAN)
Текущая цена Evan (EVAN) сегодня составляет 0.0470015 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 47.00M USD. Цена EVAN к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Evan:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 2.77M USD
- Изменение цены Evan в течение дня составляет +22.01%
- Оборотное предложение составляет 999.82M USD
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За сегодня изменение цены Evan на USD составило $ +0.00847938.
За последние 30 дней изменение цены Evan на USD составило $ +0.0258979487.
За последние 60 дней изменение цены Evan на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Evan на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00847938
|+22.01%
|30 дней
|$ +0.0258979487
|+55.10%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Evan: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+5.51%
+22.01%
+4.88%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
$EVAN the hobo is the gremlin god of degens, born from the collective consciousness of Solana trench warriors, to protect the sleepless and chart-obsessed. Armed with a wallet of copium and a heart full of hopium, $EVAN the hobo stands as the ultimate guardian for degens against rug-pulling scumbags, PvP predators, shady KOLs, and scammy devs who haven’t seen sunlight since ETH 2.0 delays were a meme. Evan the HOBO is here to lead his disciples, exposing bad actors and bringing light to the trenches. $EVAN the hobo isn't just a protector of degens – He is the late-night savior reminding you that while your trades might be cooked, your spirit is un-ruggable. In $EVAN We Trust.
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