Цена DREAM (DREAM)
Текущая цена DREAM (DREAM) сегодня составляет 0.00302249 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 3.00M USD. Цена DREAM к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка DREAM:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 104.55K USD
- Изменение цены DREAM в течение дня составляет +4.49%
- Оборотное предложение составляет 996.90M USD
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За сегодня изменение цены DREAM на USD составило $ +0.00013.
За последние 30 дней изменение цены DREAM на USD составило $ +0.0002195705.
За последние 60 дней изменение цены DREAM на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены DREAM на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00013
|+4.49%
|30 дней
|$ +0.0002195705
|+7.26%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен DREAM: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+1.17%
+4.49%
-12.35%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
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|1 DREAM к USD
$0.00302249
|1 DREAM к MYR
RM0.0135407552
|1 DREAM к TRY
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¥0.4756794762
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